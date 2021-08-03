Тренер "Бенфики" считает, что "Спартак" подходит к матчу с его командой "на ходу"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский "Спартак" провел два официальных матча в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), поэтому клуб подходит подготовленным к противостоянию с португальской "Бенфикой" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу. Об этом на предматчевой пресс-конференции рассказал главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Бенфикой" состоится на "Открытие-Банк-Арене" 4 августа, игра начнется в 20:00 мск.

"Наша команда очень хочет попасть в групповой этап Лиги чемпионов, - сказал Жезуш. - Соперник не менее амбициозен, чем мы. "Спартак" провел две официальные игры и уже находится на ходу. Не мое дело ждать, что покажет "Спартак", - это дело тренера красно-белых".

"Мы хорошо готовились, провели плодотворную работу. Очень надеемся на то, что сможем показать если не лучший, то очень достойный футбол", - добавил Жезуш.

Ответная встреча пройдет в Лиссабоне 10 августа на стадионе "Да Луж". Начало игры - в 22:00 мск.