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Евро-2020

УЕФА возбудил дело из-за беспорядков на "Уэмбли" и вокруг него во время финала Евро

По итогам прошедшего в Лондоне матча чемпионом Европы стала сборная Италии

ТАСС, 3 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело против Английской футбольной ассоциации в рамках расследования беспорядков на лондонском стадионе "Уэмбли" и вокруг него во время финала чемпионата Европы между сборными Англии и Италии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Перед матчем, проходившим 11 июля в Лондоне, около 100 человек предприняли попытку прорыва на стадион "Уэмбли". Ее пресекли сотрудники полиции и стюарды. После матча некоторые английские фанаты участвовали в потасовках с полицией и итальянскими болельщиками.

Сборная Англии уступила итальянской команде в серии пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, за два дополнительных тайма команды голов не забили, в серии пенальти сборная Италии оказалась сильнее со счетом 3:2.

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