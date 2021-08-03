Спирин: арбитр Пустовойтова заслуженно назначена на финал олимпийского турнира по футболу

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Российский арбитр Анастасия Пустовойтова хорошо работала и заслужила назначение на финал женского олимпийского турнира по футболу. Такое мнение ТАСС высказал бывший арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Спирин.

Одним из ассистентов Пустовойтовой будет россиянка Екатерина Курочкина. Финал состоится 6 августа, в нем сыграют команды Швеции и Канады.

"Настю я знаю хорошо, она просто умница, знает все, прошла хорошую школу, мы с ней много раз работали, - сказал Спирин. - Я считаю, что она очень достойно работает сейчас. Я думаю, что Анастасия заслуженно получила назначение на финал. Я видел, как она хорошо работала, думаю, что она готова".

В марте 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче РПЛ "Локомотив" - "Ахмат" в качестве резервного арбитра. В апреле 2021 года она была назначена главным судьей на встречу Олимп - Футбольной национальной лиги "Чертаново" - "СКА-Хабаровск". Также она неоднократно работала на матчах молодежного первенства России и Олимп - Профессиональной футбольной лиги. В июле она судила матч предсезонного турнира "Кубок Париматч Премьер" между клубами РПЛ "Рубин" - "Химки".