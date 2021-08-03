На возведение спортобъектов в Ульяновской области дополнительно направят 30 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области 3 августа на заседании социального комитета внесли изменения в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области", увеличив ее финансирование на 33 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента. Решение приняли окончательно, вопрос не будут вынесить на очередную сессию.

"Изменения в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области" внесены на основании поступления в региональную казну федеральных субсидий. 33 млн рублей дополнительных средств направят на строительство и совершенствование спортивных объектов", - отмечается в сообщении.

В частности, 28 млн рублей предназначили для создания в Ульяновске трех площадок ГТО, трех многофункциональных спортивных площадок и еще трех дворовых. Из них 3,5 млн рублей направят на закупку технологического и спортивного оборудования для оснащения создаваемого Центра спортивной борьбы и пауэрлифтинга в рабочем поселке Сурское. Дополнительное финансирование также позволит модернизировать футбольное поле на стадионе детско-юношеской спортивной школы в рабочем поселке Ишеевка.

На основании предложений регионального министерства физкультуры и спорта депутаты одобрили перераспределение средств в размере 26,5 млн рублей на первоочередные направления развития отрасли. Так, 12 млн рублей направят на монтаж спортивно-технологического оборудования и устройство основания спортивной площадки для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, а также благоустройство прилегающей к нему территории в рабочем поселке Цильне. Объект создается по проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Часть средств перенаправят на укладку искусственного покрытия футбольного поля на стадионе "Симбирск" в Ульяновске и модернизацию стадиона в рабочем поселке Языково.