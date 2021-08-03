Голевой пас Головина помог "Монако" победить "Спарту" в матче квалификации Лиги чемпионов

ТАСС, 3 августа. Футбольный клуб "Монако" на выезде обыграл чешскую "Спарту" со счетом 2:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча прошла в Праге.

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На 37-й минуте Орельен Тчуамени отличился с передачи российского полузащитника Александра Головина. Удвоил преимущество монегасков Кевин Фолланд (59). Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 76-й минуте.

В другом матче шведский "Мальмё" дома обыграл шотландский "Рейнджерс" со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Сорен Рикс (47) и Велько Бирманчевич (49). У команды из Глазго отличился Стивен Дэвис (90+5).

Во вторник также состоялся первый матч Лиги Европы сезона-2021/22. Азербайджанский "Нефтчи" и финский ХИК в Баку сыграли вничью со счетом 2:2 в первой встрече третьего квалификационного раунда.

"Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с португальской "Бенфикой", матч состоится 4 августа. Ответные матчи этой стадии турнира пройдут 10 августа.