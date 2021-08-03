Юниорская сборная России по хоккею вышла в полуфинал Кубка Глинки/Гретцки

ТАСС, 3 августа. Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) вышла в полуфинал Кубка Глинки/Гретцки. Соревнования проходят в Чехии и Словакии.

Во втором матче группового этапа российские хоккеисты разгромили швейцарцев со счетом 9:2. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Матвей Мичков (2-я и 56-я минуты), Кирилл Кудрявцев (4), Семен Синяткин (8), Руслан Газизов (9), Александр Перевалов (13, 26) Артем Барабоша (14) и Иван Мирошниченко (22). У швейцарцев отличились Тьерри Шильд (56) и Маттео Райнхард (57).

В матче первого тура сборная России со счетом 5:2 обыграла команду Финляндии. Россияне набрали шесть очков и гарантировали себе как минимум второе место в группе. После двух туров в квартете А чехи набрали четыре очка, финны - два, у швейцарцев очков нет. Для того чтобы занять первое место в группе, подопечным Владимира Филатова необходимо не проиграть чехам в основное время, встреча состоится 4 августа. Полуфиналы турнира пройдут 6 августа, финал и матч за третье место - днем позже.

Турнир проводится с 1991 года, ранее он назывался Тихоокенским кубком, Кубком наций и Кубком мира среди юниоров. С 2007 года был переименован в Мемориал Ивана Глинки в честь погибшего в автокатастрофе в 2004 году чехословацкого трехкратного чемпиона мира по хоккею и проводился в Чехии и Словакии. В 2018 году турнир стал называться Кубок Глинки/Гретцки и проводиться в Чехии/ Словакии и Канаде поочередно.

В 2020 году турнир, который должен был пройти в Эдмонтоне, не состоялся из-за пандемии коронавируса. Таким образом, действующим победителем соревнований является сборная России, которая в 2019 году в финале обыграла канадцев (3:2). Нынешний турнир сборная Канады пропускает, команда отменила летний сбор из-за сложной эпидемиологической ситуации.