Бразильянка Кунья стала олимпийской чемпионкой в плавании на открытой воде

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Представительница Бразилии Ана Марсела Кунья завоевала золотую медаль Олимпийских игр в плавании на открытой воде на дистанции 10 км.

Победительница преодолела дистанцию за 1 час 59 минут 30,8 секунды. Второе место заняла представительница Нидерландов Шарон ван Раувендал (+0,9), третьей стала австралийка Карина Ли (+1,7). Россиянка Анастасия Кирпичникова финишировала 15-й (+3.46,7).

Кунье 29 лет. Она является пятикратной чемпионкой мира в плавании на открытой воде. Также в активе бразильянки две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.

Ван Раувендал является олимпийской чемпионкой 2016 года в этой дисциплине. Для 27-летней Ли эта награда стала первой на Олимпиадах.

5 августа в аналогичной дисциплине медали на Олимпийских играх в Токио разыграют мужчины.

В медальном зачете Олимпиады лидирует сборная Китая (32 золотые, 21 серебряная и 16 бронзовых наград), вторыми идут американцы (24-28-21), третьими - японцы (19-6-11). Команда России занимает пятое место, в ее активе 13 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей. Четвертыми идут представители Австралии (14-4-16).