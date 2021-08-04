Лешуков и Семенов не смогли выйти в полуфинал олимпийского турнира по пляжному волейболу

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов проиграли норвежцам Андреасу Молу и Кристиану Сёруму в четвертьфинальном матче олимпийского турнира по пляжному волейболу.

Встреча закончилась со счетом 2-0 (21:17, 21:19) в пользу норвежцев. Ранее российские волейболисты заняли первое место в группе А, одержав три победы и не проиграв ни одного сета. В матче 1/8 финала Семенов и Лешкуов обыграли чилийцев Эстебана и Марко Гримальтов (21:16, 21:16).

В полуфинале Мол и Сёрум сыграют с победителем четвертьфинального матча, в котором представители Латвии Мартиньш Плявиньш и Эдгар Тоцс встретятся с бразильцами Алисоном Серутти и Альваро Филю.

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, также вышедшие в четвертьфинал, в среду встретятся с немцами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером. Встреча начнется в 15:00 мск.

Полуфинальные игры пройдут 5 августа. Финал и матч за третье место состоятся 6 августа.