{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Лешуков и Семенов не смогли выйти в полуфинал олимпийского турнира по пляжному волейболу

Россияне со счетом 0-2 проиграли норвежцам Андреасу Молу и Кристиану Сёруму
Андреас Мол, Кристиан Сёрум (оба - Норвегия), Константин Семенов и Илья Лешуков (оба - Россия) AP Photo/Petros Giannakouris
Описание
Андреас Мол, Кристиан Сёрум (оба - Норвегия), Константин Семенов и Илья Лешуков (оба - Россия)
© AP Photo/Petros Giannakouris

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Россияне Илья Лешуков и Константин Семенов проиграли норвежцам Андреасу Молу и Кристиану Сёруму в четвертьфинальном матче олимпийского турнира по пляжному волейболу.

Встреча закончилась со счетом 2-0 (21:17, 21:19) в пользу норвежцев. Ранее российские волейболисты заняли первое место в группе А, одержав три победы и не проиграв ни одного сета. В матче 1/8 финала Семенов и Лешкуов обыграли чилийцев Эстебана и Марко Гримальтов (21:16, 21:16).

В полуфинале Мол и Сёрум сыграют с победителем четвертьфинального матча, в котором представители Латвии Мартиньш Плявиньш и Эдгар Тоцс встретятся с бразильцами Алисоном Серутти и Альваро Филю.

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, также вышедшие в четвертьфинал, в среду встретятся с немцами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером. Встреча начнется в 15:00 мск.

Полуфинальные игры пройдут 5 августа. Финал и матч за третье место состоятся 6 августа.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
На Олимпиаде в Токио выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом
Среди инфицированных четыре спортсмена
Читать полностью