Kyodo: обладатель высшего ранга борца сумо Тэрунофудзи получил гражданство Японии

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Монгольский ёкодзуна Тэрунофудзи (настоящее имя - Гантулгын Ган-Эрдэнэ), который обладает высшим рангом борца сумо, получил гражданство Японии. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что этот шаг даст возможность Тэрунофудзи после завершения спортивной карьеры стать наставником сумоистов, для чего требуется японское гражданство. Оно также позволит ему в дальнейшем получить возможность возглавить хэя - основную ячейку в организационной структуре профессионального сумо.

В настоящее время помимо Тэрунофудзи званием ёкодзуны обладает лишь один сумоист - Хакухо, который также является уроженцем Монголии. Он получил гражданство Японии в сентябре 2019 года.

Тэрунофудзи получил второй по значимости ранг одзэки в 2015 году, после чего стал демонстрировать нестабильные результаты, проигрывая схватки и пропуская турниры из-за травм. В 2018 году борец перенес операции на коленях, а в 2019 году в связи с чередой поражений оказался в пятом по значимости дивизионе сумо. Затем Тэрунофудзи начал вновь побеждать на турнирах и в 2020 году стал первым сумоистом в истории Японии, который смог вернуться в первый дивизион из пятого. В марте 2021 года он восстановил ранг одзэки, а в июле стал 73-м ёкодзуной, а также седьмым иностранным атлетом, удостоившимся высшего ранга в иерархии сумо.