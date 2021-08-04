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XXXII летние Олимпийские игры

На Олимпиаде в Токио выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом

Среди инфицированных четыре спортсмена

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 29 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, что стало антирекордом. Об этом говорится в отчете, опубликованном в среду на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Среди инфицированных четыре спортсмена. Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 322. Всего за время Олимпиады и подготовительного периода (начиная с 1 июля) было сделано более 500 тыс. тестов на коронавирус.

Предыдущий максимум был выявлен 30 июля - 27 случаев.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.

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