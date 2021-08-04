Россиянка Коблова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира по вольной борьбе

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Россиянка Валерия Коблова победила мексиканку Алму Джейн Баленсиа Эското со счетом 5:2 в 1/8 финала олимпийского турнира по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг.

Позднее в среду в четвертьфинале она встретится с Ириной Курочкиной из Белоруссии.

В весовой категории до 86 кг у мужчин Артур Найфонов победил словака Бориса Макоева в 1/8 финала турнира (6:0).

На олимпийском турнире по борьбе действует система выбывания, при которой спортсмены, уступившие финалистам по ходу турнира, попадают в утешительный турнир и получают возможность побороться за бронзовые медали.

Кобловой 28 лет, она является серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Также на ее счету серебряная медаль чемпионата мира (2014).

С дебюта женских соревнований по борьбе на Олимпийских играх 2004 года российские спортсменки завоевали семь медалей. Наталья Воробьева является единственной россиянкой, которой удалось выиграть олимпийское золото в борьбе. Серебряными призерами становились Гюзель Манюрова (2004), Алена Карташова (2008), Воробьева (2016) и Коблова (2016). Бронзовые награды завоевывали Любовь Волосова (2012) и Екатерина Букина (2016).