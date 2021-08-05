Сборная России опустилась на шестую строчку медального зачета Олимпийских игр

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Сборная России опустилась с пятого на шестое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио.

Британец Мэттью Уоллс победил в трековых велогонках в дисциплине "омниум" и принес британцам 16-ю золотую медаль.

Первое место в зачете занимает команда Китая (33 золотые, 24 серебряные, 16 бронзовых наград), вторыми идут американцы (27-34-24), третьими - японцы (21-8-14), четвертыми - австралийцы (17-4-18), пятыми - британцы (16-18-16), шестыми - россияне (15-21-19).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.