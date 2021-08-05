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XXXII летние Олимпийские игры

Сборная России опустилась на шестую строчку медального зачета Олимпийских игр

Это стало известно после победы британца Мэттью Уоллса в трековых велогонках в дисциплине "омниум"
Мэттью Уоллс EPA-EFE/CHRISTOPHER JUE
Описание
Мэттью Уоллс
© EPA-EFE/CHRISTOPHER JUE

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Сборная России опустилась с пятого на шестое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио.

Британец Мэттью Уоллс победил в трековых велогонках в дисциплине "омниум" и принес британцам 16-ю золотую медаль.

Первое место в зачете занимает команда Китая (33 золотые, 24 серебряные, 16 бронзовых наград), вторыми идут американцы (27-34-24), третьими - японцы (21-8-14), четвертыми - австралийцы (17-4-18), пятыми - британцы (16-18-16), шестыми - россияне (15-21-19).

Олимпийские игры завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай33241673
2США27342484
3Япония2181443
4Австралия1741839
5Великобритания16181650
6Россия15211955
7Германия991634
8Италия7101734
9Нидерланды78924
10Новая Зеландия76619
11Франция610925
12Южная Корея64919
13Венгрия57315
14Куба53412
15Канада45817
16Бразилия44816
17Чехия4329
18Швейцария34512
19Польша33410
20Хорватия3328
21Ямайка3137
22Швеция2507
23Тайвань24511
24Грузия2417
25Дания2248
26Норвегия2215
27Словения2114
27Иран2114
29Эквадор2103
30Греция2013
30Узбекистан2013
32Косово2002
32Катар2002
34Испания14510
35Румыния1304
35Венесуэла1304
37Украина12912
38Кения1225
39Гонконг1214
40ЮАР1203
40Словакия1203
42Сербия1146
43Австрия1135
43Индонезия1135
45Португалия1124
46Бельгия1113
46Эфиопия1113
46Уганда1113
46Филиппины1113
50Тунис1102
51Турция1056
52Ирландия1023
52Израиль1023
54Эстония1012
54Фиджи1012
54Белоруссия1012
54Латвия1012
54Таиланд1012
59Бермудские острова1001
59Пуэрто-Рико1001
59Марокко1001
62Колумбия0213
62Доминиканская республика0213
62Армения0213
62Киргизия0213
66Индия0134
67Монголия0123
67Сан-Марино0112
67Нигерия0112
67Болгария0112
71Туркмения0101
71Иордания0101
71Северная Македония0101
71Намибия0101
75Казахстан0055
76Мексика0033
76Азербайджан0033
76Египет0033
79Финляндия0022
80Аргентина0011
80Кувейт0011
80Кот-д'Ивуар0011
80Малайзия0011
80Гана0011
80Сирия0011
80Буркина-Фасо0011

 

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