Велогонщик Дмитриев признался, что у него сдали нервы в четвертьфинале Олимпиады

ИДЗУ /Япония/, 5 августа. /ТАСС/. Велогонщик Денис Дмитриев, который в четверг вышел в полуфинал олимпийского турнира по велоспорту на треке в спринте, признался, что во время выступления очень нервничал и допустил несколько серьезных ошибок.

"Удовлетворительно [оцениваю свое выступление], не сказать, что идеально. Были тактические грубые ошибки, но, если честно, сегодня нервишки сдали, стресс взял верх над хладнокровием, пару раз ошибался серьезно", - сказал спортсмен, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, он был настроен на борьбу с британцем Джейсоном Кенни в 1/8 финала. "У нас с ним давние счеты, у меня весь фокус на него был. Было какое-то дикое желание его просто разорвать - и получилось. Потом надо было резко переключаться на следующего соперника, а у меня такой выплеск эмоций пошел. И, видимо, не успел переключиться вовремя и настроиться как следует", - отметил Дмитриев.

В первом четвертьфинальном заезде с тринидадским спортсменом Полом Николасом Дмитриев, по его словам, допустил детскую ошибку. "Просмотрел его и все", - сказал он. Во втором заезде соперник российского спортсмена грубо нарушил правила. "Он при входе в вираж, когда я был над ним, вышел из коридора, тем самым сбив мне траекторию. Справедливости ради, судьи правильно сделали, что дали ему понижение в заезде и подарили мне шанс на выход в четверку, я этим воспользовался [в третьем] заезде", - сказал Дмитриев.

В полуфинале он встретится с голландцем Джеффри Хугландом. "У нас с ним много заездов было, я его побеждал, а в последнее время он меня всегда побеждает, поэтому посмотрим. Надеюсь, удастся пробиться в финал", - отметил Дмитриев.

Медали в мужском спринте будут разыграны 6 августа. Олимпиада завершится 8 августа.