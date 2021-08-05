В Крыму уверены, что местные футболисты сыграют на студенческих чемпионатах Европы и мира

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Студенческая футбольная команда Крыма, ставшая победителем чемпионата России, примет участие в чемпионатах Европы и мира после снятия ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции сообщил президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха.

Ранее студенческая команда, представляющая полуостров, завоевала золотые медали на национальном чемпионате, напомнил Ветоха. Таким образом, крымские футболисты получили право представлять РФ на чемпионате Европы и мира.

"К сожалению, из-за тех ограничений, которые есть во всем мире, пока были отменены по уважительной причине эти чемпионаты. Мы ждем решения, я думаю, все-таки наши ребята поедут и будут представлять Россию и Крым на чемпионатах Европы и мира", - сказал он.

Вице-президент Крымского футбольного союза Александр Красильников отметил, что союз надеется на участие в будущих Олимпиадах крымских футболистов. "Сегодня идет Олимпиада, к сожалению, наши футболисты туда не попали, - сказал Красильников. - Надеюсь, что на следующей Олимпиаде наши спортсмены, наша молодежь будет участвовать и добиваться результата вместе с нашей российской сборной".

Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций, он был официально зарегистрирован в июле 2015 года. Союз является организатором чемпионата премьер-лиги Крыма.