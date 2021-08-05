Испанка Санчес стала первой в истории олимпийской чемпионкой по карате

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Испанка Сандра Санчес стала первой в истории олимпийской чемпионкой по карате.

В финале Олимпиады в Токио в дисциплине "ката" она набрала 28,06 балла, ее соперница японка Киёу Симидзу - 27,88. Бронзовые медали завоевали представительница Гонконга Лау Грейс и итальянка Вивиана Боттаро.

Ката - серия упражнений, имитирующих бой с воображаемыми соперниками.

В 2016 году в ходе 129-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) было принято решение о включении карате в программу Олимпийских игр в Токио. В 2019 году стало известно, что карате будет исключено из программы Олимпиады в Париже.

Санчес 39 лет, она является чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.