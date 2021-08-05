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XXXII летние Олимпийские игры

Испанка Санчес стала первой в истории олимпийской чемпионкой по карате

Спортсменка победила в дисциплине "ката"
Сандра Санчес EPA-EFE/HEDAYATULLAH AMID
Описание
Сандра Санчес
© EPA-EFE/HEDAYATULLAH AMID

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Испанка Сандра Санчес стала первой в истории олимпийской чемпионкой по карате.

В финале Олимпиады в Токио в дисциплине "ката" она набрала 28,06 балла, ее соперница японка Киёу Симидзу - 27,88. Бронзовые медали завоевали представительница Гонконга Лау Грейс и итальянка Вивиана Боттаро.
Ката - серия упражнений, имитирующих бой с воображаемыми соперниками.

В 2016 году в ходе 129-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) было принято решение о включении карате в программу Олимпийских игр в Токио. В 2019 году стало известно, что карате будет исключено из программы Олимпиады в Париже.

Санчес 39 лет, она является чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай33241673
2США27342686
3Япония2191444
4Австралия1741839
5Россия16212057
6Великобритания16181650
7Германия991634
8Италия7101835
9Нидерланды78924
10Новая Зеландия76619
11Франция610925
12Южная Корея64919
13Венгрия57315
14Куба53412
15Канада45817
16Бразилия44816
17Чехия4329
18Швейцария34512
19Польша33410
20Хорватия3328
21Ямайка3137
22Швеция2507
23Тайвань24511
23Испания24511
25Грузия2417
26Дания2248
27Норвегия2215
28Словения2114
28Иран2114
30Эквадор2103
31Греция2013
31Узбекистан2013
33Косово2002
33Катар2002
35Румыния1304
35Венесуэла1304
37Украина12912
38Кения1225
38Гонконг1225
40ЮАР1203
40Словакия1203
42Сербия1146
43Австрия1135
43Индонезия1135
45Португалия1124
46Бельгия1113
46Эфиопия1113
46Уганда1113
46Филиппины1113
50Тунис1102
51Турция1056
52Ирландия1023
52Израиль1023
54Эстония1012
54Фиджи1012
54Белоруссия1012
54Латвия1012
54Таиланд1012
59Бермудские острова1001
59Пуэрто-Рико1001
59Марокко1001
62Колумбия0213
62Доминиканская республика0213
62Армения0213
62Киргизия0213
66Индия0235
67Монголия0123
67Сан-Марино0123
69Нигерия0112
69Болгария0112
71Туркмения0101
71Иордания0101
71Северная Македония0101
71Намибия0101
75Казахстан0077
76Мексика0033
76Азербайджан0033
76Египет0033
79Финляндия0022
80Аргентина0011
80Кувейт0011
80Кот-д'Ивуар0011
80Малайзия0011
80Гана0011
80Сирия0011
80Буркина-Фасо0011

 

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