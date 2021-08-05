Российский борец вольного стиля Найфонов завоевал бронзу Олимпиады в весе до 86 кг

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Россиянин Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в вольной борьбе в весовой категории до 86 кг.

В схватке за бронзу он победил Джабраила Шапиева из Узбекистана со счетом 2:0.

В 1/8 финала турнира Найфонов победил представителя Словакии Бориса Макоева со счетом 6:0. В четвертьфинале он оказался сильнее турка Османа Гёчена (12:1). В полуфинале россиянин уступил иранцу Хасану Яздани (1:7).

Найфонову 24 года, он является трехкратным чемпионом Европы (2018, 2020, 2021), а также бронзовым призером чемпионата мира (2019).

Сборная России, завоевавшая 16 золотых, 21 серебряную и 20 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (33-24-16), вторыми идут американцы (27-34-26), третьими - японцы (21-9-14). Четвертое место занимает команда Австралии (17-4-18).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.