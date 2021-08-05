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XXXII летние Олимпийские игры

Российский борец вольного стиля Найфонов завоевал бронзу Олимпиады в весе до 86 кг

В поединке за бронзу спортсмен победил Джабраила Шапиева из Узбекистана
Артур Найфонов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Артур Найфонов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Россиянин Артур Найфонов завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Токио в вольной борьбе в весовой категории до 86 кг.

В схватке за бронзу он победил Джабраила Шапиева из Узбекистана со счетом 2:0.

В 1/8 финала турнира Найфонов победил представителя Словакии Бориса Макоева со счетом 6:0. В четвертьфинале он оказался сильнее турка Османа Гёчена (12:1). В полуфинале россиянин уступил иранцу Хасану Яздани (1:7).

Найфонову 24 года, он является трехкратным чемпионом Европы (2018, 2020, 2021), а также бронзовым призером чемпионата мира (2019).

Сборная России, завоевавшая 16 золотых, 21 серебряную и 20 бронзовых наград, занимает пятое место в медальном зачете. На первой строчке располагается команда Китая (33-24-16), вторыми идут американцы (27-34-26), третьими - японцы (21-9-14). Четвертое место занимает команда Австралии (17-4-18).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай33241673
2США27342686
3Япония2191444
4Австралия1741839
5Россия16212057
6Великобритания16181650
7Германия991634
8Италия7101835
9Нидерланды78924
10Новая Зеландия76619
11Франция610925
12Южная Корея64919
13Венгрия57315
14Куба53412
15Канада45817
16Бразилия44816
17Чехия4329
18Швейцария34512
19Польша33410
20Хорватия3328
21Ямайка3137
22Швеция2507
23Тайвань24511
23Испания24511
25Грузия2417
26Дания2248
27Норвегия2215
28Словения2114
28Иран2114
30Эквадор2103
31Греция2013
31Узбекистан2013
33Косово2002
33Катар2002
35Румыния1304
35Венесуэла1304
37Украина12912
38Кения1225
38Гонконг1225
40ЮАР1203
40Словакия1203
42Сербия1146
43Австрия1135
43Индонезия1135
45Португалия1124
46Бельгия1113
46Эфиопия1113
46Уганда1113
46Филиппины1113
50Тунис1102
51Турция1056
52Ирландия1023
52Израиль1023
54Эстония1012
54Фиджи1012
54Белоруссия1012
54Латвия1012
54Таиланд1012
59Бермудские острова1001
59Пуэрто-Рико1001
59Марокко1001
62Колумбия0213
62Доминиканская республика0213
62Армения0213
62Киргизия0213
66Индия0235
67Монголия0123
67Сан-Марино0123
69Нигерия0112
69Болгария0112
71Туркмения0101
71Иордания0101
71Северная Македония0101
71Намибия0101
75Казахстан0077
76Мексика0033
76Азербайджан0033
76Египет0033
79Финляндия0022
80Аргентина0011
80Кувейт0011
80Кот-д'Ивуар0011
80Малайзия0011
80Гана0011
80Сирия0011
80Буркина-Фасо0011

 

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