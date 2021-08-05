"Сочи" сыграл вничью с "Партизаном" в первом матче квалификации Лиги конференций

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Сочи" дома сыграл вничью с сербским "Партизаном" со счетом 1:1 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Встреча прошла на стадионе "Фишт" в Сочи, на матче могли присутствовать не более 500 человек.

На 66-й минуте полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа реализовал пенальти. У "Партизана" на 73-й минуте отличился нападающий Рикарду Гомеш.

"Сочи" по итогам прошедшего сезона занял пятое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), завоевав право сыграть во втором раунде квалификации Лиги конференций, ранее клуб ни разу не участвовал в еврокубках. Во втором квалификационном раунде российский клуб дважды обыграл азербайджанскую "Кешлю" (3:0, 4:2). "Партизан" занял второе место в турнирной таблице прошедшего чемпионата Сербии. Во втором квалификационном раунде Лиги конференций клуб из Белграда победил словацкий ДАК-1904 (1:0, 2:0).

Ответная встреча пройдет 12 августа в Белграде. Победитель этого противостояния сыграет с сильнейшим из пары "Санта-Клара" (Португалия) - "Олимпия" (Словения).

Лига конференций является третьим по значимости европейским турниром. Соревнования проводятся впервые. Групповой этап стартует 16 сентября, финал турнира пройдет 25 мая 2022 года в Тиране.