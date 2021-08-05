Серебро Сидоровой, золото в боксе и борьбе. Итоги 13-го дня Олимпийских игр

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Россияне в 13-й день Олимпийских игр завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали. Всего на счету команды 16 золотых, 22 серебряные и 20 бронзовых наград, она занимает пятое место в общем медальном зачете. Сборная России на соревнованиях в Токио превзошла результат Игр 2016 года по общему числу медалей. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро россияне завоевали 56 наград. Лучший результат по этому показателю был на Играх 2004 года, тогда российские спортсмены взяли 90 медалей (28 золотых, 26 серебряных и 36 бронзовых) и стали третьими в неофициальном общекомандном зачете. В четверг золотые медали сборной принесли боксер Альберт Батыргазиев, который стал чемпионом в весовой категории до 57 кг, и борец вольного стиля Заур Угуев, ставший лучшим в аналогичной весовой категории. Олимпийских чемпионов поздравил президент России Владимир Путин. "Вы с честью выстояли в тяжелейшем финальном поединке, блестяще справились с поставленными задачами. Звание олимпийского чемпиона, о котором мечтает каждый спортсмен, - заслуженная награда за ваше мастерство, трудолюбие и волю", - отметил президент в поздравительной телеграмме, направленной Батыргазиеву. "Двукратный чемпион мира, призер самых престижных турниров, вы выиграли первое в своей спортивной карьере олимпийское золото. Уверенно подтвердили высокий уровень мастерства, продемонстрировали выдержку и силу воли, которым не смогли противостоять даже опытные, именитые соперники", - говорится телеграмме главы государства, направленной Угуеву. Серебро на счету легкоатлетки Анжелики Сидоровой, которая заняла второе место в прыжках с шестом. Бронзовые медали завоевали боксер Глеб Бакши (до 75 кг) и борец вольного стиля Артур Найфонов (до 86 кг). В медальном зачете Игр лидирует команда Китая (34-24-16), второй идет сборная США (29-35-27), третьей - Японии (22-10-14), четвертой - Австралии (17-5-19). "Пока две медали" Угуев в финальном поединке победил представителя Индии Кумара Рави со счетом 7:4. Найфонов в схватке за бронзу оказался сильнее Джабраила Шапиева из Узбекистана (2:0).

"Угуев все показал на ковре, он настоящий боец. Он совершил на этой Олимпиаде самое настоящее чудо. Но чтобы совершить это чудо, надо очень много работать. Оно по-настоящему закономерное", - прокомментировал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. "У нас не "уже две медали", а "пока две медали" в вольной борьбе. И если каждый отборется в свою силу, то будет способен биться за медаль. Но для этого нужны очень серьезные усилия над собой, надо понять, что ты сильнее и показать все, что ты наработал годами", - добавил Мамиашвили. Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев отметил, что Угуев сделал все, чтобы завоевать золотую медаль. "Заур четко и грамотно отборолся, несмотря на то что первая и вторая схватки вчера были тяжелыми. Но потом оклемался, в форму вошел. Он достойно боролся в финале и сделал все, чтобы вся страна гордилась сегодня нашим младшим братом Зауром Угуевым", - сказал Тедеев. Плакать хочется Сидорова завоевала серебряную медаль в прыжках с шестом с результатом 4,85 м. Чемпионкой стала американка Кэти Нэйджот, которая со второй попытки взяла высоту 4,90 м. Сидоровой не удалось дважды взять высоту 4,90 м, после чего она запросила 4,95 м, но также не смогла преодолеть планку. Бронзовая награда на счету британки Холли Брэдшоу (4,85).

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Пока это лучший результат российских легкоатлетов на Играх в Токио. 18 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях с условием получения ими нейтрального статуса. При этом на крупных международных турнирах, таких как Олимпийские игры, могут выступать не более десяти российских спортсменов. "Анжелика боролась до конца, у меня нет никаких претензий к ней, - сказала личный тренер спортсменки Светлана Абрамова. - Но на сегодняшний день получается так, что Кэти готова тоже хорошо. Мы, в принципе, были настроены прыгать 4,95, но чуть-чуть не хватило стартов". "Анжелике нужно было по сезону распрыгаться и набрать соревновательную уверенность. К сожалению, в этом сезоне не получилось этого сделать, и она сегодня практически только за счет своих морально-волевых качеств, за счет умения собираться сделала то, что сделала", - подчеркнула тренер. Спортсменка расплакалась после соревнований. Она рассказала, что слезы возникли не только по причине поражения в борьбе за золото, но и оттого, что путь на Игры был очень тяжелым. "Плакать хотелось последнюю неделю от любого слова, - отметила она. - У меня такое количество смешанных эмоций, хочется радоваться, что это олимпийская медаль, с другой стороны, хочется плакать, потому что немного не хватило". День бокса Альберт Батыргазиев победил американца Дьюка Рэгана в финальном поединке в весовой категории до 57 кг, бой завершился победой россиянина раздельным решением судей (3:2).

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"Это невероятная история, по ней нужно фильм снимать, - заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев. - Он вытащил сумасшедший бой в четвертьфинале благодаря характеру. Альберт всего пять лет занимается боксом и уже пришел к золоту. Это уже история". "Я всегда хотел заниматься боксом, - сказал после боя Батыргазиев. - Это очень важно - продолжить дело своих старших товарищей, мне удалось сдержать свое слово. Я рад, что мне удалось оправдать все ожидания, бился за страну и за регион". Россиянин Глеб Бакши уступил бразильцу Эберту Соузе в полуфинале в весовой категории до 75 кг. 23-летний бразилец победил раздельным решением судей со счетом 4:1. "Пока никаких эмоций нет, нужно дойти до раздевалки, остыть и обдумать. Рад побывать на Играх, я почувствовал, что такое настоящая олимпийская семья. По поводу боя пока ничего не могу сказать, что-то получалось, что-то - нет", - сказал Бакши. "Будем откровенными, я являюсь одним из лидеров в данной весовой категории, поэтому это естественно, что на меня настраиваются. Соуза хорошо себя проявил, показал мне мои ошибки, за что ему большое спасибо. Многие заметили, что у меня была непростая жеребьевка, возможно, я не справился с эмоциями", - добавил он. Будут медали Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Бразилии в полуфинале, встреча завершилась со счетом 3-1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). В третьем сете сборная России смогла отыграться, уступая со счетом 12:20. Бразильцы являются действующими олимпийскими чемпионами. В финале, который состоится 7 августа, российские волейболисты встретятся с командой Франции.