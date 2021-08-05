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Шахматные турниры

Гроссмейстер Шипов раскритиковал идею изменения порядка ходов белых и черных фигур

Эксперт назвал западную инициативу маразмом
Сергей Шипов Юрий Смитюк/ТАСС
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Сергей Шипов
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Международный гроссмейстер Сергей Шипов назвал маразмом инициативу разрешить шахматистам, играющим черными фигурами, делать два хода подряд в начале партии. Такое мнение Шипов высказал ТАСС.

1 августа издание The Sunday Times написало, что представители Королевского колледжа Лондона и Нью-Йоркского университета предложили позволять игрокам с черными фигурами ходить два раза подряд в начале поединка.

"Когда предложили в шахматах передать право первого хода черным, 12-й чемпион мира Анатолий Карпов назвал это маразмом. Когда черным предлагают сделать два хода подряд - это маразм в квадрате или даже в кубе, - подчеркнул Шипов. - Если люди сходят с ума, то их уже невозможно остановить, они уже не знают, как выслужиться и заявить о себе так, чтобы их погладили по головке".

"У меня встречное предложение, а почему только два хода? Давайте будет три. Четыре нельзя, потому что белые сразу получают мат", - добавил собеседник агентства.

Шипов считает, что поощрять идею изменения правил нельзя даже в выставочных шахматных турнирах. "Любую, даже самую благую и гуманную идею, как борьбу с расизмом или борьбу за равноправие, можно довести до полного идиотизма. Пусть они там у себя в редакции проводят турниры по таким правилам, но в серьезных шахматных турнирах такого быть не может", - заключил Шипов.

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