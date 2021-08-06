Слуцкий: надписи на форме футболистов "Рубина" не выдержали чистого и экологичного дождя

ТАСС, 6 августа. Проблема с экипировкой казанского футбольного клуба "Рубин" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций с польским "Ракувом" связана с чистотой и экологичностью местного дождя. Об этом журналистам в шутливой форме рассказал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.

В четверг "Рубин" на выезде сыграл вничью с "Ракувом" со счетом 0:0. В первом тайме футболисты российской команды столкнулись с проблемами с экипировкой. Номера и фамилии на игровых футболках начали отклеиваться.

"Причиной этому является чистый и экологический дождь, наши номера не выдержали. У вас экология лучше, наша форма рассчитана на кислотный дождь, а он у вас чистый", - сказал в шутку Слуцкий.

По ходу первого тайма казанцы сделали две вынужденные замены из-за травм, на 18-й минуте вместо Александра Зуева вышел Владислав Игнатьев, на 29-й минуте Михаил Костюков заменил Олега Шатова.

"Очень интенсивная игра, на очень высоких скоростях, быстрое и мокрое поле, - отметил Слуцкий. - Думаю, что хороший матч с двух сторон, с взаимными шансами. К сожалению, когда делаем две вынужденные замены, это ослабляет будущие, оставался только один слот, который мы тянули до последнего. Игра и результат, который оставляет шансы на выход в следующий раунд в ответном матче обеим командам".

"Мы изучали команду, поэтому были готовы. Очень хорошую игру провели крайние защитники и Яви Лопес, Игорь Тодор тоже справился с [Хвичей] Кварацхелией. Что касается отсутствия Ильи Самошникова и Хван Им Бома, у них микроповреждения, они не смогли играть. Ответный матч будет интенсивным, насыщенным и трудным", - добавил Слуцкий.

Ответная игра состоятся 12 августа в Казани. Победитель противостояния "Рубин" - "Ракув" сыграет с сильнейшим из пары "Гент" (Бельгия) - РФШ (Латвия). Первая встреча команд завершилась со счетом 2:2.