FIE рассмотрит возможность поправок в распределение медалей командных турниров

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Международная федерация фехтования (FIE) рассмотрит вопрос распределения наград в командном турнире, где медали получают только вышедшие на бой спортсмены. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов.

Согласно существующим правилам медали в командном турнире, в том числе на Олимпийских играх, получают только те фехтовальщики, которые принимали участие в поединке за награды. Четвертый участник команды, который в случае травмы одного из спортсмена может выйти на дорожку, олимпийскую награду не получал.

"Мы будем рассматривать этот вопрос, по поводу этого правила будет думать специальная комиссия международной федерации. С одной стороны, считаю справедливым, что медаль нужно заслужить в соревнованиях. С другой стороны, отметить готовность спортсмена выйти на замену тоже необходимо, хотя он порой может не получить такой возможности из-за существующего правила одной замены за турнир. Как это произошло сейчас в Токио", - сказал Усманов.

31 июля на Олимпиаде в Токио российские саблистки Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова завоевали золото в командном турнире, победив француженок со счетом 45:41. Светлана Шевелева была с командой в качестве запасной, но на дорожку не вышла, в результате оставшись без золотой медали. В остальных командах призерами стали по четыре спортсменки. На Играх в Токио впервые были разыграны медали во всех командных дисциплинах фехтования.