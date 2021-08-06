Российская велогонщица Шмелева не смогла выйти в 1/16 финала Олимпиады в спринте

ИДЗУ /Япония/, 6 августа. /ТАСС/. Российская велогонщица Дарья Шмелева заняла третье место в четвертом утешительном заезде олимпийских соревнований в спринте на треке и не смогла выйти в 1/16 финала. Соревнования проходят на велодроме в Идзу (префектура Сидзуока).

Ранее Шмелева в 1/32 финала турнира уступила соотечественнице Анастасии Войновой, отстав на 0,056 секунды.

Ранее Войнова и Шмелева завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио в командном спринте. В заезде за третье место россиянки оказались быстрее команды Нидерландов, показав результат 32,252 секунды. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Войнова и Шмелева завоевали серебряные медали в командном спринте.

Шмелевой 26 лет, в ее активе четыре золотые медали чемпионатов мира и 11 золотых наград европейских первенств. Войновой 28 лет, спортсменка четырежды становилась чемпионкой мира, в ее активе также 13 золотых медалей чемпионатов Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.