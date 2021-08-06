Тренер сборной Германии по шоссейному велоспорту отстранен за расистские высказывания

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение отстранить от работы тренера сборной Германии по велоспорту на шоссе Патрика Мостера за расистские высказывания на Олимпийских играх. Об этом сообщает пресс-служба UCI.

Отстранение 54-летнего тренера рассчитано до 31 декабря 2021 года.

28 июля в ходе мужского заезда с раздельным стартом на Олимпиаде в Токио Мостер, стараясь подбодрить велогонщика сборной Николаса Арндта, который преследовал спортсменов из Алжира и Эритреи, назвал их "погонщиками верблюдов". Впоследствии Федерация велоспорта Германии отправила тренера домой, несмотря на принесенные им публичные извинения.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.