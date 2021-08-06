Гран-при России "Формулы-1" в Сочи пройдет при 50% заполняемости трибун

ТАСС, 6 августа. Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который пройдет на автодроме в Сочи, состоится при 50-процентном ограничении вместимости трибун. Об этом сообщает пресс-служба автодрома со ссылкой на промоутера Гран-при компанию "Росгонки".

"По итогам совместных переговоров с Роспотребнадзором и администрацией Краснодарского края с учетом прогнозов по развитию эпидемиологической ситуации в регионе к концу сентября, а также с учетом опыта проведения российского этапа

"Формулы-1" в прошлом сезоне, было определено, что можно говорить о 50-процентном заполнении объекта "Сочи Автодром" для проведения соревнований", - говорится в сообщении.

"При проведении мероприятий будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования для того, чтобы свести к минимуму риск угрозы распространения коронавирусной инфекции. Для персонала, задействованного в так называемой чистой зоне, будет организовано тестирование на COVID-19. Более того, большая часть сотрудников АНО "Росгонки" еще за два месяца до Гран-при прошла вакцинацию. Наше преимущество в том, что у нас уже есть практический опыт организации мероприятий с высоким уровнем недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории проведения соревнований", - заявил генеральный директор компании "Росгонки" Алексей Титов.

Вместимость трибун "Сочи Автодрома" составляет около 40 тыс. зрителей. Отмечается, что на данный момент в продаже осталось менее 1 000 билетов.

Гран-при в Сочи пройдет с 24 по 26 сентября. После 11 этапов в личном зачете лидирует действующий чемпион британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес"), в активе которого 195 очков. Гран-при России проводится неизменно в Сочи с 2014 года, победителями всех этапов становились гонщики "Мерседеса".