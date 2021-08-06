Усманов оценил на отлично выступление российских фехтовальщиков на Олимпиаде в Токио

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов поставил российским спортсменам оценку "отлично" за результат, достигнутый на Олимпийских играх в Токио. Об этом Усманов рассказал в интервью ТАСС.

Российские фехтовальщики стали лучшими в общем зачете Олимпиады, завоевав три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль. Чемпионами Игр стали женские сборные по фехтованию на рапирах и саблях, в личном турнире золото завоевала саблистка София Позднякова.

"Если говорить об оценке выступления российских фехтовальщиков, то эта оценка - "отлично". Но российским спортсменам в будущем придется приложить серьезные усилия, чтобы удержать свои лидирующие позиции. На этих Олимпийских играх их преимущество было значительно".