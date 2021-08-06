{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Усманов оценил на отлично выступление российских фехтовальщиков на Олимпиаде в Токио

Тем не менее президент Международной федерации фехтования отметил, что россиянам придется приложить серьезные усилия для удержания лидирующих позиций

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов поставил российским спортсменам оценку "отлично" за результат, достигнутый на Олимпийских играх в Токио. Об этом Усманов рассказал в интервью ТАСС.

Российские фехтовальщики стали лучшими в общем зачете Олимпиады, завоевав три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль. Чемпионами Игр стали женские сборные по фехтованию на рапирах и саблях, в личном турнире золото завоевала саблистка София Позднякова.

"Если говорить об оценке выступления российских фехтовальщиков, то эта оценка - "отлично". Но российским спортсменам в будущем придется приложить серьезные усилия, чтобы удержать свои лидирующие позиции. На этих Олимпийских играх их преимущество было значительно".

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Сборная России потеряла шансы на победу в медальном зачете Олимпийских игр в Токио
Читать полностью