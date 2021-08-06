Польская скалолазка Александра Мирослав побила мировой рекорд в дисциплине "скорость"

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Польская скалолазка Александра Мирослав превзошла мировой рекорд россиянки Юлии Каплиной в дисциплине "скорость" на Олимпийских играх в Токио.

В финале олимпийских соревнований Мирослав преодолела дистанцию за 6,84 секунды. Каплина ранее не сумела квалифицироваться в финал Олимпийских игр, ее рекорд держался с ноября 2020 года и составлял 6,96 секунды.

Финал соревнований по скалолазанию у женщин завершится позднее в пятницу.

Мирослав 27 лет, она является двукратной чемпионкой мира и обладательницей бронзовой награды мирового первенства. Также в ее активе золото и серебро чемпионатов Европы.

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.