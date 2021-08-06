Россиянка Хасанова стала 16-й в соревнованиях по спортивной ходьбе на Олимпийских играх

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Россиянка Эльвира Хасанова заняла 16-е место в соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км на Олимпийских играх в Токио.
Чемпионкой стала итальянка Антонелла Пальмизано (1:29.12), днем ранее у мужчин победу одержал ее соотечественник Массимо Стано. Второе место заняла колумбийка Сандра Лорена Аренас (отставание 25 секунд), третье - китаянка Лю Хун (+0.45). Хасанова отстала от победительницы на 2 минуты 46 секунд.
29-летняя Пальмизано является бронзовым призером чемпионата мира (2017) и чемпионата Европы (2018). Хасановой 21 год, в 2019 году она стала серебряным призером командного чемпионата России по спортивной ходьбе на 20 км.
В общем медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 34 золотые 24 серебряные и 17 бронзовых наград. Второй идет команда Китая (30-35-27), третьей - Японии (22-10-15), четвертой - Великобритании (17-18-18), пятой - Австралии (17-6-20), шестой - России (16-23-22).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|34
|24
|17
|75
|2
|США
|30
|35
|27
|92
|3
|Япония
|22
|10
|15
|47
|4
|Великобритания
|17
|18
|18
|53
|5
|Австралия
|17
|6
|20
|43
|6
|Россия
|16
|23
|22
|61
|7
|Германия
|9
|10
|16
|35
|8
|Италия
|8
|10
|18
|36
|9
|Франция
|7
|11
|9
|27
|10
|Нидерланды
|7
|9
|11
|27
|11
|Новая Зеландия
|7
|6
|6
|19
|12
|Южная Корея
|6
|4
|9
|19
|13
|Куба
|6
|3
|4
|13
|14
|Венгрия
|5
|7
|3
|15
|15
|Канада
|5
|5
|9
|19
|16
|Бразилия
|4
|4
|8
|16
|17
|Польша
|4
|3
|4
|11
|18
|Чехия
|4
|3
|2
|9
|19
|Швейцария
|3
|4
|6
|13
|20
|Испания
|3
|4
|5
|12
|21
|Хорватия
|3
|3
|2
|8
|22
|Ямайка
|3
|1
|3
|7
|23
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|24
|Швеция
|2
|5
|0
|7
|25
|Тайвань
|2
|4
|6
|12
|26
|Грузия
|2
|4
|1
|7
|27
|Дания
|2
|3
|4
|9
|28
|Норвегия
|2
|2
|1
|5
|28
|Иран
|2
|2
|1
|5
|30
|Словения
|2
|1
|1
|4
|31
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|32
|Греция
|2
|0
|1
|3
|32
|Узбекистан
|2
|0
|1
|3
|34
|Косово
|2
|0
|0
|2
|34
|Катар
|2
|0
|0
|2
|36
|Украина
|1
|3
|9
|13
|37
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|37
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|39
|Кения
|1
|2
|2
|5
|39
|Гонконг
|1
|2
|2
|5
|41
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|41
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|42
|Турция
|1
|1
|5
|7
|42
|Австрия
|1
|1
|5
|7
|45
|Сербия
|1
|1
|4
|6
|46
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|47
|Португалия
|1
|1
|2
|4
|47
|Болгария
|1
|1
|2
|4
|49
|Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|49
|Уганда
|1
|1
|1
|3
|49
|Белоруссия
|1
|1
|1
|3
|49
|Филиппины
|1
|1
|1
|3
|53
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|54
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|54
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|56
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|56
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|56
|Латвия
|1
|0
|1
|2
|56
|Таиланд
|1
|0
|1
|2
|60
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|60
|Багамские острова
|1
|0
|0
|1
|60
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|60
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|64
|Колумбия
|0
|4
|1
|5
|65
|Индия
|0
|2
|3
|5
|66
|Армения
|0
|2
|2
|4
|67
|Доминиканская республика
|0
|2
|1
|3
|67
|Киргизия
|0
|2
|1
|3
|69
|Монголия
|0
|1
|2
|3
|69
|Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|71
|Иордания
|0
|1
|1
|2
|71
|Нигерия
|0
|1
|1
|2
|73
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|73
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|73
|Намибия
|0
|1
|0
|1
|76
|Казахстан
|0
|0
|7
|7
|77
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|77
|Азербайджан
|0
|0
|3
|3
|77
|Египет
|0
|0
|3
|3
|80
|Финляндия
|0
|0
|2
|2
|81
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|81
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|81
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|81
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|81
|Гана
|0
|0
|1
|1
|81
|Сирия
|0
|0
|1
|1
|81
|Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1
|81
|Гренада
|0
|0
|1
|1