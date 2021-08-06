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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянка Хасанова стала 16-й в соревнованиях по спортивной ходьбе на Олимпийских играх

Золото досталось представительнице Италии, серебро - спортсменке из Колумбии, бронзу взяла китаянка

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Россиянка Эльвира Хасанова заняла 16-е место в соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км на Олимпийских играх в Токио.

Чемпионкой стала итальянка Антонелла Пальмизано (1:29.12), днем ранее у мужчин победу одержал ее соотечественник Массимо Стано. Второе место заняла колумбийка Сандра Лорена Аренас (отставание 25 секунд), третье - китаянка Лю Хун (+0.45). Хасанова отстала от победительницы на 2 минуты 46 секунд.

29-летняя Пальмизано является бронзовым призером чемпионата мира (2017) и чемпионата Европы (2018). Хасановой 21 год, в 2019 году она стала серебряным призером командного чемпионата России по спортивной ходьбе на 20 км.

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 34 золотые 24 серебряные и 17 бронзовых наград. Второй идет команда Китая (30-35-27), третьей - Японии (22-10-15), четвертой - Великобритании (17-18-18), пятой - Австралии (17-6-20), шестой - России (16-23-22).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай34241775
2США30352792
3Япония22101547
4Великобритания17181853
5Австралия1762043
6Россия16232261
7Германия9101635
8Италия8101836
9Франция711927
10Нидерланды791127
11Новая Зеландия76619
12Южная Корея64919
13Куба63413
14Венгрия57315
15Канада55919
16Бразилия44816
17Польша43411
18Чехия4329
19Швейцария34613
20Испания34512
21Хорватия3328
22Ямайка3137
23Бельгия3115
24Швеция2507
25Тайвань24612
26Грузия2417
27Дания2349
28Норвегия2215
28Иран2215
30Словения2114
31Эквадор2103
32Греция2013
32Узбекистан2013
34Косово2002
34Катар2002
36Украина13913
37Румыния1304
37Венесуэла1304
39Кения1225
39Гонконг1225
41ЮАР1203
41Словакия1203
42Турция1157
42Австрия1157
45Сербия1146
46Индонезия1135
47Португалия1124
47Болгария1124
49Эфиопия1113
49Уганда1113
49Белоруссия1113
49Филиппины1113
53Тунис1102
54Ирландия1023
54Израиль1023
56Эстония1012
56Фиджи1012
56Латвия1012
56Таиланд1012
60Бермудские острова1001
60Багамские острова1001
60Пуэрто-Рико1001
60Марокко1001
64Колумбия0415
65Индия0235
66Армения0224
67Доминиканская республика0213
67Киргизия0213
69Монголия0123
69Сан-Марино0123
71Иордания0112
71Нигерия0112
73Туркмения0101
73Северная Македония0101
73Намибия0101
76Казахстан0077
77Мексика0033
77Азербайджан0033
77Египет0033
80Финляндия0022
81Аргентина0011
81Кувейт0011
81Кот-д'Ивуар0011
81Малайзия0011
81Гана0011
81Сирия0011
81Буркина-Фасо0011
81Гренада0011

 

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XXXII летние Олимпийские игры
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Сборная России потеряла шансы на победу в медальном зачете Олимпийских игр в Токио
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