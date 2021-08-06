Россиянка Хасанова стала 16-й в соревнованиях по спортивной ходьбе на Олимпийских играх

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Россиянка Эльвира Хасанова заняла 16-е место в соревнованиях по спортивной ходьбе на 20 км на Олимпийских играх в Токио.

Чемпионкой стала итальянка Антонелла Пальмизано (1:29.12), днем ранее у мужчин победу одержал ее соотечественник Массимо Стано. Второе место заняла колумбийка Сандра Лорена Аренас (отставание 25 секунд), третье - китаянка Лю Хун (+0.45). Хасанова отстала от победительницы на 2 минуты 46 секунд.

29-летняя Пальмизано является бронзовым призером чемпионата мира (2017) и чемпионата Европы (2018). Хасановой 21 год, в 2019 году она стала серебряным призером командного чемпионата России по спортивной ходьбе на 20 км.

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая, на счету которой 34 золотые 24 серебряные и 17 бронзовых наград. Второй идет команда Китая (30-35-27), третьей - Японии (22-10-15), четвертой - Великобритании (17-18-18), пятой - Австралии (17-6-20), шестой - России (16-23-22).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.