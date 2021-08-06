"Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

УФА, 6 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Уфе, на стадионе могли присутствовать не более 1 тыс. человек.
В конце первого тайма полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вторую желтую карточку за фол в штрафной площади и был удален с поля. Полузащитник "Уфы" Олег Иванов реализовал пенальти на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. У "Локомотива" отличился вышедший на замену Виталий Лисакович (73). Лучшим игроком встречи признали защитника "Локомотива" Пабло.
Лисакович классно положил издали. Такой гол нужно пересмотреть минимум три раза pic.twitter.com/gcuWF4z8T3— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 6, 2021
"Локомотив" набрал 7 очков и возглавил турнирную таблицу. "Уфа" набрала первое очко в сезоне и расположилась на 12-м месте.
В следующем туре "Локомотив" 15 августа дома сыграет с санкт-петербургским "Зенитом". "Уфа" днем ранее в гостях встретится с "Нижним Новгородом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Локомотив
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|2
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|7-3
|6
|3
|Рубин
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|4
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|5
|Нижний Новгород
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|6
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|7
|Химки
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|10
|Ахмат
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|11
|Краснодар
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|12
|Уфа
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|13
|Урал
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|14
|Крылья Советов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|15
|Ростов
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|16
|Арсенал
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0