"Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

УФА, 6 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Уфе, на стадионе могли присутствовать не более 1 тыс. человек.

В конце первого тайма полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вторую желтую карточку за фол в штрафной площади и был удален с поля. Полузащитник "Уфы" Олег Иванов реализовал пенальти на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. У "Локомотива" отличился вышедший на замену Виталий Лисакович (73). Лучшим игроком встречи признали защитника "Локомотива" Пабло.