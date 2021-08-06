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Футбол в России

"Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" в матче чемпионата России по футболу

Железнодорожники играли в меньшинстве весь второй тайм, но сумели уйти от поражения благодаря голу Виталия Лисаковича
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов
© Сергей Бобылев/ТАСС

УФА, 6 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче третьего тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Уфе, на стадионе могли присутствовать не более 1 тыс. человек.

В конце первого тайма полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов получил вторую желтую карточку за фол в штрафной площади и был удален с поля. Полузащитник "Уфы" Олег Иванов реализовал пенальти на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. У "Локомотива" отличился вышедший на замену Виталий Лисакович (73). Лучшим игроком встречи признали защитника "Локомотива" Пабло.

"Локомотив" набрал 7 очков и возглавил турнирную таблицу. "Уфа" набрала первое очко в сезоне и расположилась на 12-м месте.

В следующем туре "Локомотив" 15 августа дома сыграет с санкт-петербургским "Зенитом". "Уфа" днем ранее в гостях встретится с "Нижним Новгородом".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Локомотив32106-37
2Зенит22007-36
3Рубин22004-06
4Динамо22005-26
5Нижний Новгород21102-14
6Сочи21012-23
7Химки21012-33
8ЦСКА21012-23
9Спартак21011-13
10Ахмат21013-33
11Краснодар21013-13
12Уфа30123-51
13Урал20111-41
14Крылья Советов20021-30
15Ростов20022-60
16Арсенал20021-60

 

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