Вернулись в пятерку. Итоги 14-го дня Олимпийских игр в Токио

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Россияне в 14-й день Олимпийских игр завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Всего в активе команды 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды, она занимает пятое место в неофициальном общекомандном зачете.

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В пятницу золотую медаль сборной принес борец вольного стиля Заурбек Сидаков, победивший в весовой категории до 74 кг. Спортсмена поздравил президент России Владимир Путин. "Проявив яркие чемпионские качества, в упорной и напряженной борьбе вы одержали верх над сильными соперниками и на деле доказали, что достойны самой высокой награды, своей победой весомо укрепили лидерские позиции отечественной школы вольной борьбы", - говорится в поздравительной телеграмме. Серебряным призером стал боксер Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Бронзовые награды взяли велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская в мэдисоне и боксер Зенфира Магомедалиева (до 75 кг). В пятницу разыгрывали 23 комплекта медалей. В общем медальном зачете лидирует сборная Китая (36-26-17), второе место занимают американцы (31-36-31), третье - японцы (24-11-16), четвертое - британцы (18-20-20).

Золото Сидакова Сидаков победил в финале представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова. Бронзу завоевали американец Кайл Дейк и Бекзод Абдурахмонов из Узбекистана. Сидаков не сдержал слез после победы, сразу после схватки россиянин подошел к тренерам команды и заплакал, закрыв лицо флагом Олимпийского комитета России. Позднее стало известно, что чемпион посвятил свою победу родителям и борцу Бесику Кудухову, трагически погибшему в автокатастрофе в декабре 2013 года. "Это моя первая золотая медаль, к которой я прикоснулся. Я видел олимпийские медали и не трогал, всегда говорил, что должен взять свою и первой только свою потрогать, - рассказал Сидаков.

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев отметил, что очень переживал во время соревнований. "Много нервов потратили. Вы помните Игры в Рио, сколько у нас золота было? Два и серебро, а сегодня у нас два золота и бронза", - сказал Тедеев. "Конечно, мы каждую мелочь отрабатывали вчера, все ошибки проанализировали, потом дали установки, по ним Заур начал бороться. Задача была - первый период замотать его, а если проходить в ноги, сразу вставать - он хорошо чувствует ноги. Проходишь - встаешь - сбиваешь. На краю ковра атаковать и выносить, работать на руках, дагестанцы очень хорошо работают", - добавил специалист.

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Не признал серебро Боксер Муслим Гаджимагомедов уступил в финале кубинцу Хулио ла Крусу. Он проиграл единогласным решением судей со счетом 0:5. Бронзовые награды достались новозеландцу Дэвиду Ньику и бразильцу Абнеру Тейшейре.

"Я думал, что финальный бой выигрышный, - поделился с ТАСС главный тренер российской команды Виктор Фархутдинов. - Чувствую, что второй-третий раунд выиграли, не могу понять. Против нас все судили, тяжело как-то было. Золотая медаль сегодня ушла у нас". С тренером согласился и сам спортсмен, заявивший, что не будет носить серебряную награду. "Нет желания ее носить. Приезжали за золотой медалью. Я ее не выкину, но не на видном месте буду хранить", - сказал Гаджимагомедов. В Федерации бокса России назвали успешным выступление мужской команды на Олимпийских играх. В Токио золото завоевал Альберт Батыргазиев, серебряным призером стал Гаджимагомедов, бронза в активе Имама Хатаева и Андрея Замкового. "Выступление мужчин оцениваем хорошо, хотя надеялись, что будет два золота. Серебряная медаль - это тоже хорошо. А вопрос судейства субъективный, сложно сказать, что украли победу. Ла Крус - невероятный мастер, который не позволил по себе попасть", - заявил генеральный секретарь организации Кирилл Щекутьев.

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Бронза и неуд Зенфира Магомедалиева проиграла китаянке Ли Цянь в полуфинальном поединке боксерского турнира и стала бронзовым призером. Бой завершился победой китаянки единогласным решением судей. Магомедалиевой 33 года, она является двукратной чемпионкой мира. В ее активе также две золотые награды чемпионатов Европы.

По словам Щекутьева, женская сборная по боксу на Играх в Токио показала неудовлетворительный результат. В активе девушек одна олимпийская медаль. "Скорее неудовлетворительно [выступили], - сказал Щекутьев. - Думаю, будем что-то думать и менять. У нас пять весовых категорий и одна бронза, результат такой же, как и в Рио, но там было три категории. Надо развивать женский бокс и создать программу развития, чтобы на Олимпиаде в Париже был другой результат". "Результата нет, точнее, он неудачный, - отметил главный тренер женской сборной России Иван Шидловский. - Были объективные причины - жеребьевка, в которой мы попали на сильнейших в первых поединках". Вопрос о продолжении работы Шидловского в женской сборной России будет решен в августе. "Тренерский совет оценит выступление команды, - сказал Щекутьев. - Также он определит, нужно ли продолжать работу главному тренеру. Думаю, совет пройдет в конце августа". Сенсация в велоспорте Велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовые медали в мэдисоне. Золотые награды выиграли британки Кэти Арчибальд и Лора Кенни, серебряные - датчанки Амали Дидериксен и Джули Лет. Медали в женском мэдисоне впервые были разыграны на Олимпиаде.

Новолодской 22 года, она является серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы (2020). Хатунцевой 27 лет, на ее счету три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы. "В глубине души я, конечно, надеялся, что наши поборются за место с третьего по шестое. Фаворитами мы сегодня точно не были, и эта медаль - просто счастье для всех. Женский мэдисон впервые включен в программу Олимпиад, и очень здорово, что наша команда вошла в историю", - такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец. Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов отметил, что эта медаль оказалась для него особенно ценной. "Надеялись, что у девушек все получится, что они смогут уже добыть медаль. Для меня эта медаль особенно дорога тем, что я сам приложил к ней определенные усилия, как и федерация. Был создан проект по подготовке, российско-швейцарская команда Cogeas, где Гульназ в этом году проехала немало соревнований. Мария в этом проекте была в прошлом году, в этом году оказалась в итальянской команде", - сказал Екимов. "Тот путь, который мы избрали пару лет назад, предусмотрев создание такой базы для соревновательной подготовки, этот проект сработал. Так что я вдвойне рад. Да, это отчасти сенсационная медаль, тем она и дорога. С другой стороны, и закономерна тоже", - добавил Екимов.

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Гандбольная классика Женская сборная России по гандболу обыграла норвежек со счетом 27:26 в полуфинале олимпийского турнира. Самым результативным игроком матча стала Анна Вяхирева, в активе которой девять мячей. В финале российская сборная встретится с командой Франции, норвежки за бронзовые медали сыграют со шведками. Оба матча состоятся 8 августа.

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"Я счастлив, горжусь девчонками, - отметил главный тренер российских гандболисток Алексей Алексеев. - Сегодня очень большая нагрузка легла на девчат, со всех сторон сыпалось, что норвежки пять лет ждали финал, атмосфера перед матчем нагнеталась. И они молодцы, они доказали, что тоже ждали этого матча, у нас желания было даже больше. Все ответы на вопросы на табло". Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев поддержал игрока команды Анну Сень, которая была удалена до конца матча в начале встречи с норвежками. "Конечно, команда ее поддержит. Она не виновата, это чистая случайность, она же не специально это сделала [ударила соперницу по лицу]. Норвежка просто "нарисовала", у них это принято. Она абсолютно ни в чем не виновата и молодец, что вытерпела все это". "Самым пронзительным моментом была последняя минута, - сказал Шишкарев. - Начало второго тайма, шесть голов разница, в конце подсдулись, но чувствовались запас и мощь. Аня Вяхирева и Аня Седойкина - уникальные игроки. Кто еще будет спорить, что Вяхирева - лучшая гандболистка в мире". На Олимпийских играх 2016 года российская команда в полуфинале также победила команду Норвегии (38:37 ОТ), а в финале обыграла француженок (22:19). Та победа стала первой в истории российского женского гандбола на Олимпийских играх.

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Коронавирус Коронавирус за последние сутки выявлен по меньшей мере у 29 человек, задействованных в проведении Олимпийских игр. Об этом говорится в отчете, опубликованном в пятницу на сайте оргкомитета "Токио-2020". Спортсменов среди новых инфицированных нет. Днем ранее на Играх в Токио был установлен максимум суточного прироста заражений (31). Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 382. Всего за время Олимпиады и подготовительного периода начиная с 1 июля было сделано более 570 тыс. тестов на коронавирус. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.