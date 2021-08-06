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XXXII летние Олимпийские игры

Вернулись в пятерку. Итоги 14-го дня Олимпийских игр в Токио

Российские спортсмены 6 августа завоевали четыре медали, золото на счету борца вольного стиля Заурбека Сидакова
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Описание
Заурбек Сидаков
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Заурбек Сидаков (слева)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Муслим Гаджимагомедов (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Муслим Гаджимагомедов (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская
© Сергей Бобылев/ТАСС
Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева
© Сергей Бобылев/ТАСС
Анна Вяхирева
© Сергей Бобылев/ТАСС
Ксения Макеева
© Сергей Бобылев/ТАСС
Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов
© Сергей Бобылев/ТАСС
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Россияне в 14-й день Олимпийских игр завоевали одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. Всего в активе команды 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды, она занимает пятое место в неофициальном общекомандном зачете.

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В пятницу золотую медаль сборной принес борец вольного стиля Заурбек Сидаков, победивший в весовой категории до 74 кг. Спортсмена поздравил президент России Владимир Путин.

"Проявив яркие чемпионские качества, в упорной и напряженной борьбе вы одержали верх над сильными соперниками и на деле доказали, что достойны самой высокой награды, своей победой весомо укрепили лидерские позиции отечественной школы вольной борьбы", - говорится в поздравительной телеграмме.

Серебряным призером стал боксер Муслим Гаджимагомедов (до 91 кг). Бронзовые награды взяли велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская в мэдисоне и боксер Зенфира Магомедалиева (до 75 кг). В пятницу разыгрывали 23 комплекта медалей.

В общем медальном зачете лидирует сборная Китая (36-26-17), второе место занимают американцы (31-36-31), третье - японцы (24-11-16), четвертое - британцы (18-20-20).

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Золото Сидакова

Сидаков победил в финале представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова. Бронзу завоевали американец Кайл Дейк и Бекзод Абдурахмонов из Узбекистана.

Сидаков не сдержал слез после победы, сразу после схватки россиянин подошел к тренерам команды и заплакал, закрыв лицо флагом Олимпийского комитета России. Позднее стало известно, что чемпион посвятил свою победу родителям и борцу Бесику Кудухову, трагически погибшему в автокатастрофе в декабре 2013 года.

"Это моя первая золотая медаль, к которой я прикоснулся. Я видел олимпийские медали и не трогал, всегда говорил, что должен взять свою и первой только свою потрогать, - рассказал Сидаков.

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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев отметил, что очень переживал во время соревнований. "Много нервов потратили. Вы помните Игры в Рио, сколько у нас золота было? Два и серебро, а сегодня у нас два золота и бронза", - сказал Тедеев.

"Конечно, мы каждую мелочь отрабатывали вчера, все ошибки проанализировали, потом дали установки, по ним Заур начал бороться. Задача была - первый период замотать его, а если проходить в ноги, сразу вставать - он хорошо чувствует ноги. Проходишь - встаешь - сбиваешь. На краю ковра атаковать и выносить, работать на руках, дагестанцы очень хорошо работают", - добавил специалист.

' YouTube/Матч ТВ'

Не признал серебро

Боксер Муслим Гаджимагомедов уступил в финале кубинцу Хулио ла Крусу. Он проиграл единогласным решением судей со счетом 0:5. Бронзовые награды достались новозеландцу Дэвиду Ньику и бразильцу Абнеру Тейшейре.

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"Я думал, что финальный бой выигрышный, - поделился с ТАСС главный тренер российской команды Виктор Фархутдинов. - Чувствую, что второй-третий раунд выиграли, не могу понять. Против нас все судили, тяжело как-то было. Золотая медаль сегодня ушла у нас".

С тренером согласился и сам спортсмен, заявивший, что не будет носить серебряную награду. "Нет желания ее носить. Приезжали за золотой медалью. Я ее не выкину, но не на видном месте буду хранить", - сказал Гаджимагомедов.

В Федерации бокса России назвали успешным выступление мужской команды на Олимпийских играх. В Токио золото завоевал Альберт Батыргазиев, серебряным призером стал Гаджимагомедов, бронза в активе Имама Хатаева и Андрея Замкового.

"Выступление мужчин оцениваем хорошо, хотя надеялись, что будет два золота. Серебряная медаль - это тоже хорошо. А вопрос судейства субъективный, сложно сказать, что украли победу. Ла Крус - невероятный мастер, который не позволил по себе попасть", - заявил генеральный секретарь организации Кирилл Щекутьев.

' YouTube/Матч ТВ'

Бронза и неуд

Зенфира Магомедалиева проиграла китаянке Ли Цянь в полуфинальном поединке боксерского турнира и стала бронзовым призером. Бой завершился победой китаянки единогласным решением судей. Магомедалиевой 33 года, она является двукратной чемпионкой мира. В ее активе также две золотые награды чемпионатов Европы.

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По словам Щекутьева, женская сборная по боксу на Играх в Токио показала неудовлетворительный результат. В активе девушек одна олимпийская медаль.

"Скорее неудовлетворительно [выступили], - сказал Щекутьев. - Думаю, будем что-то думать и менять. У нас пять весовых категорий и одна бронза, результат такой же, как и в Рио, но там было три категории. Надо развивать женский бокс и создать программу развития, чтобы на Олимпиаде в Париже был другой результат".

"Результата нет, точнее, он неудачный, - отметил главный тренер женской сборной России Иван Шидловский. - Были объективные причины - жеребьевка, в которой мы попали на сильнейших в первых поединках".

Вопрос о продолжении работы Шидловского в женской сборной России будет решен в августе. "Тренерский совет оценит выступление команды, - сказал Щекутьев. - Также он определит, нужно ли продолжать работу главному тренеру. Думаю, совет пройдет в конце августа".

Сенсация в велоспорте

Велогонщицы Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская завоевали бронзовые медали в мэдисоне. Золотые награды выиграли британки Кэти Арчибальд и Лора Кенни, серебряные - датчанки Амали Дидериксен и Джули Лет. Медали в женском мэдисоне впервые были разыграны на Олимпиаде.

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Новолодской 22 года, она является серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы (2020). Хатунцевой 27 лет, на ее счету три серебряные и две бронзовые медали чемпионатов Европы.

"В глубине души я, конечно, надеялся, что наши поборются за место с третьего по шестое. Фаворитами мы сегодня точно не были, и эта медаль - просто счастье для всех. Женский мэдисон впервые включен в программу Олимпиад, и очень здорово, что наша команда вошла в историю", - такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по велотреку Сергей Ковпанец.

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов отметил, что эта медаль оказалась для него особенно ценной.

"Надеялись, что у девушек все получится, что они смогут уже добыть медаль. Для меня эта медаль особенно дорога тем, что я сам приложил к ней определенные усилия, как и федерация. Был создан проект по подготовке, российско-швейцарская команда Cogeas, где Гульназ в этом году проехала немало соревнований. Мария в этом проекте была в прошлом году, в этом году оказалась в итальянской команде", - сказал Екимов.

"Тот путь, который мы избрали пару лет назад, предусмотрев создание такой базы для соревновательной подготовки, этот проект сработал. Так что я вдвойне рад. Да, это отчасти сенсационная медаль, тем она и дорога. С другой стороны, и закономерна тоже", - добавил Екимов.

' YouTube/Матч ТВ'

Гандбольная классика

Женская сборная России по гандболу обыграла норвежек со счетом 27:26 в полуфинале олимпийского турнира. Самым результативным игроком матча стала Анна Вяхирева, в активе которой девять мячей. В финале российская сборная встретится с командой Франции, норвежки за бронзовые медали сыграют со шведками. Оба матча состоятся 8 августа.

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"Я счастлив, горжусь девчонками, - отметил главный тренер российских гандболисток Алексей Алексеев. - Сегодня очень большая нагрузка легла на девчат, со всех сторон сыпалось, что норвежки пять лет ждали финал, атмосфера перед матчем нагнеталась. И они молодцы, они доказали, что тоже ждали этого матча, у нас желания было даже больше. Все ответы на вопросы на табло".

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев поддержал игрока команды Анну Сень, которая была удалена до конца матча в начале встречи с норвежками. "Конечно, команда ее поддержит. Она не виновата, это чистая случайность, она же не специально это сделала [ударила соперницу по лицу]. Норвежка просто "нарисовала", у них это принято. Она абсолютно ни в чем не виновата и молодец, что вытерпела все это".

"Самым пронзительным моментом была последняя минута, - сказал Шишкарев. - Начало второго тайма, шесть голов разница, в конце подсдулись, но чувствовались запас и мощь. Аня Вяхирева и Аня Седойкина - уникальные игроки. Кто еще будет спорить, что Вяхирева - лучшая гандболистка в мире".

На Олимпийских играх 2016 года российская команда в полуфинале также победила команду Норвегии (38:37 ОТ), а в финале обыграла француженок (22:19). Та победа стала первой в истории российского женского гандбола на Олимпийских играх.

' YouTube/Матч ТВ'

Коронавирус

Коронавирус за последние сутки выявлен по меньшей мере у 29 человек, задействованных в проведении Олимпийских игр. Об этом говорится в отчете, опубликованном в пятницу на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Спортсменов среди новых инфицированных нет. Днем ранее на Играх в Токио был установлен максимум суточного прироста заражений (31). Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 382. Всего за время Олимпиады и подготовительного периода начиная с 1 июля было сделано более 570 тыс. тестов на коронавирус.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай36261779
2США31363198
3Япония24111651
4Великобритания18202058
5Россия17232262
6Австралия1762144
7Италия10101838
8Германия9111636
9Нидерланды9101231
10Франция711927
11Новая Зеландия76619
12Канада661022
13Южная Корея64919
14Куба63413
15Венгрия57517
16Бразилия44816
17Польша44412
18Чехия4329
19Ямайка4138
20Испания35513
21Швейцария34613
22Хорватия3328
23Бельгия3115
23Словения3115
25Швеция2608
26Грузия2518
27Тайвань24612
28Дания2349
29Иран2226
29Кения2226
31Норвегия2215
32Сербия2147
33Уганда2114
34Эквадор2103
35Узбекистан2024
36Греция2013
37Косово2002
37Катар2002
37Багамские острова2002
40Украина131014
41Румыния1304
41Венесуэла1304
43Гонконг1225
43Белоруссия1225
45ЮАР1203
45Словакия1203
47Турция11810
48Австрия1157
49Индонезия1135
50Португалия1124
50Болгария1124
52Эфиопия1113
52Филиппины1113
54Тунис1102
55Ирландия1023
55Израиль1023
57Эстония1012
57Фиджи1012
57Латвия1012
57Таиланд1012
61Бермудские острова1001
61Пуэрто-Рико1001
61Марокко1001
64Колумбия0415
65Доминиканская республика0314
66Индия0235
67Армения0224
68Киргизия0213
69Монголия0134
69Азербайджан0134
71Сан-Марино0123
72Иордания0112
72Нигерия0112
72Аргентина0112
75Туркмения0101
75Северная Македония0101
75Намибия0101
75Литва0101
79Казахстан0077
80Мексика0044
80Египет0044
82Финляндия0022
83Кувейт0011
83Кот-д'Ивуар0011
83Малайзия0011
83Гана0011
83Сирия0011
83Буркина-Фасо0011
83Гренада0011

 

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