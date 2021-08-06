Матыцин: российские спортсмены в Токио проявляют героизм в самых сложных условиях

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены всегда отличались проявлением героизма в самых сложных условиях, это они регулярно демонстрируют и на Олимпиаде в Токио. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде в программе " Вести " на телеканале "Россия-1" заявил министр спорта Олег Матыцин.

"Я бы не сказал, что такой прямо прессинг оказывался на нашу сборную. Да, конечно, на этих Играх и на последующих Играх в Пекине национальный флаг РФ не будет подниматься в честь побед наших спортсменов и гимн РФ не будет звучать, но мы всегда говорим и верим в это, и спортсмены, самое главное, в это верят, понимают, что гимн, любовь и патриотизм - это внутренние ощущения", - сказал Матыцин.

"Оттого, что Первый концерт Чайковского в честь победителей исполняется, и оттого, что флаг российского олимпийского комитета взмывает, какая-то горечь есть, по сравнению с тем, если бы это был национальный флаг, но отношение к чести защищать нашу родину на Олимпийских играх абсолютно не стало меньше. А давление, которое испытывали, мы знаем, что российские спортсмены, вообще отечественные спортсмены всегда демонстрировали пример проявлений героизма в самых сложных условиях. Поэтому не думаю, что здесь какие-то факторы очень негативно повлияли на выступления спортсменов. Они сделали их более мотивированными", - отметил министр.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх выступают без национального флага и государственного гимна. В Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

После 14-го медального дня Олимпиады сборная России занимает пятое место в общем зачете, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Первое место сохранила сборная Китая (36-26-17), далее идут американцы (31-36-31), японцы (24-11-16) и британцы (18-20-20).

Олимпиада завершится 8 августа.