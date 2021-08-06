Кашшаи: назначение Карасева на Суперкубок показывает успешность судейских реформ в России

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Назначение российского арбитра Сергея Карасева на матч за Суперкубок УЕФА говорит об успешности судейских реформ в российском футболе. Такое мнение высказал глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи, комментарий которого приводит пресс-служба РФС.

6 августа Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о назначении Карасева главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА, в котором сыграют английский "Челси" и испанский "Вильярреал". Матч пройдет 11 августа в Белфасте. Ассистентами Карасева будут россияне Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервным судьей - белорус Алексей Кульбаков.

"Сегодня отличный день для российского судейства: Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина обслуживали финал Олимпиады в Токио, а УЕФА назначил Сергея Карасева, Игоря Демешко и Максима Гаврилина на матч за Суперкубок! Мы гордимся нашими судьями, которые доказали, что у российских арбитров есть потенциал для работы на топ-матчах. Евро-2020, Олимпийские игры и Суперкубок являются большим достижением для российских судей и Российского футбольного союза, также это говорит о том, что ФИФА и УЕФА успешно оценивают новый подход и реформы судейства, которые реализует в РФС Ашот Хачатурянц", - сказал Кашшаи.

Карасеву 42 года, с 2010 года он является судьей Международной федерации футбола (ФИФА), матчи чемпионата России арбитр обслуживает с 2008 года. С июня 2013 года входит в элитную категорию арбитров УЕФА. Россиянин неоднократно обслуживал матчи международных клубных европейских турниров, в частности полуфинал Лиги Европы сезона-2017/18 между австрийским "Зальцбургом" и французским "Марселем". На прошедшем чемпионате Европы Карасев работал на трех матчах в качестве главного арбитра, еще на трех встречах был резервным судьей.