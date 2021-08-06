Путин: Башкирия может претендовать на проведение крупнейших спортивных состязаний

ПЕРВОМАЙСКИЙ /Башкирия/, 6 августа. /ТАСС/. Башкирия может быть претендентом на проведение спортивных соревнований высочайшего уровня, заявил президент России Владимир Путин на встрече с работниками нового завода сухих строительных смесей "Цемикс" в республике.

"Башкортостан, конечно, может претендовать на проведение соревнований самого высокого класса", - уверен он.

Глава государства обратил внимание на то, что вскоре в Уфе состоится чемпионат мира по спортивной борьбе среди юниоров. "Уверен, что Башкортостан покажет, что он в состоянии на высоком уровне проводить такие мероприятия", - добавил Путин.

Турнир состоится с 16 по 22 августа. Заявка на проведение первенства в Уфе была поддержана членами Объединенного мира борьбы (международная федерация греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы) на заседании бюро организации во время чемпионата мира по борьбе в Нур-Султане 2019 года. Также на турнир претендовали София и Белград. Россия впервые примет чемпионат мира по борьбе среди юниоров.