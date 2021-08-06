Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки

ТАСС, 6 августа. Хоккеисты юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) вышли в финал Кубка Глинки/ Гретцки. Соревнования проходят в Чехии и Словакии.

В полуфинале россияне обыграли сборную Швеции со счетом 7:5. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Даниил Ларкин (15-я минута), Александр Перевалов (22), Матвей Мичков (26, 46), Даниил Григорьев (38), Илья Роговский (45) и Руслан Газизов (60). У шведов хет-триком отметился Йонатан Леккеримаки (9, 12, 19), также шайбы забросили Лиам Огрен (22) и Филип Бюстедт (55).

В финале россияне сыграют со словаками, обыгравшими финнов со счетом 6:2. Финал и матч за третье место пройдут 7 августа.

Турнир проводится с 1991 года, ранее он назывался Тихоокеанским кубком, Кубком наций и Кубком мира среди юниоров. В 2007 году был переименован в Мемориал Ивана Глинки в честь погибшего в автокатастрофе в 2004 году чехословацкого трехкратного чемпиона мира по хоккею. В 2018 году турнир стал называться "Кубок Глинки/Гретцки" и проводиться в Чехии/Словакии и Канаде поочередно.

В 2020 году турнир, который должен был пройти в Эдмонтоне, не состоялся из-за пандемии коронавируса. Действующим победителем соревнований является сборная России, которая в 2019 году в финале обыграла канадцев (3:2). Нынешний турнир сборная Канады пропускает, команда отменила летний сбор из-за сложной эпидемиологической ситуации.