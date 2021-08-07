Кенийка Джепчирчир стала олимпийской чемпионкой в марафоне

ТАСС, 7 августа. Представительница Кении Перес Джепчирчир завоевала золотую медаль Олимпийских игр в марафоне.

Победительница преодолела дистанцию в 42,195 км за 2 часа 27 минут 20 секунд. Второе место заняла ее соотечественница Бриджит Косгей (+0,16), третьей финишировала американка Молли Зайдель (+0,26).

Забег проходил в парке Одори, который находится в центре города Саппоро на острове Хоккайдо. Соревнования были перенесены из Токио из-за более жаркой погоды в столице Японии.

Женский марафон включен в программу Олимпийских игр с 1984 года. Мужчины соревнуются с первой современной Олимпиады 1896 года. Соревнования в мужском марафоне на Олимпиаде в Токио пройдут в день закрытия Игр 8 августа.

В медальном зачете Олимпиады в Токио лидирует сборная Китая (36 золотых, 26 серебряных, 17 бронзовых наград), второе место занимают американцы (31-36-32), третье - японцы (24-11-16), четвертое - британцы (18-20-20). Команда России идет на пятой позиции (17-23-22).