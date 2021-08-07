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Летние олимпийские виды спорта

Россиянин Евгений Архипов выдвинут на пост президента Международной федерации каноэ

Архипов с 2008 года возглавляет Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов выдвинут на пост президента Международной федерации каноэ (ICF). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ICF.

Выборный конгресс Международной федерации каноэ пройдет в Риме с 4 по 6 ноября. Главой ICF в настоящее время является испанец Хосе Перурена.

Кроме Архипова, выдвинутого на выборы от национальной федерации, на пост руководителя ICF каноэ также претендует представитель Германии Томас Конецко, сейчас - первый вице-президент организации.

Архипов возглавляет Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ с 2008 года.

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