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XXXII летние Олимпийские игры

На женскую сборную Бразилии не могут наложить санкции из-за отстранения Кайшеты

Ранее игрок бразильской команды была временно отстранена от Олимпийских игр управлением допинг-контроля Бразилии из-за возможного нарушения антидопинговых правил

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) не может наложить санкции на женскую сборную Бразилии из-за отстранения Тандары Кайшеты от Олимпийских игр. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе FIVB.

Ранее игрок бразильской команды Кайшета была временно отстранена управлением допинг-контроля Бразилии из-за возможного нарушения антидопинговых правил. Она выступала за национальную команду на Играх в Токио, в четвертьфинале олимпийского турнира бразильянки обыграли команду России.

"Подкомитет дисциплинарной группы FIVB обнаружил, что никакие санкции не могут быть наложены на сборную Бразилии, ее результаты остаются в силе. Подкомитет пришел к выводу, что нарушение статьи 11.1 медицинских и антидопинговых правил FIVB не может быть применено в это время в связи с тем, что спортсменка еще не является объектом нарушения антидопинговых правил", - говорится в сообщении.

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XXXII летние Олимпийские игры
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