{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
XXXII летние Олимпийские игры

Каноистки Андреева и Ромасенко вышли в финал Олимпиады в двойках

Российские спортсменки заняли четвертое место в своем заезде
Ирина Андреева и Олеся Ромасенко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ирина Андреева и Олеся Ромасенко
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко квалифицировались в финальный заезд в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Токио.

Российские спортсменки заняли четвертое место в своем заезде. Четыре лучшие команды каждого полуфинального заезда квалифицируются в финал.

31-летняя Ромасенко является четырехкратной чемпионкой Европы. В активе 26-летней Андреевой одна золотая награда соревнований.

Финальный заезд на Олимпиаде в Токио состоится в субботу и начнется в 05:37 мск.

Также в финал вышли российские байдарочники в четверках на дистанции 500 метров. Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин и Александр Сергеев заняли четвертое место в первом полуфинале. Финальный заезд в этой дисциплине пройдет в субботу и начнется в 06:37 мск.

Теги
XXXII летние Олимпийские игры
XXXII летние Олимпийские игры
Прокофьева: венгерские ватерполистки в матче за бронзу Игр оказались удачливее россиянок
В субботу женская сборная России по водному поло уступила команде Венгрии со счетом 9:11
Прокофьева: венгерские ватерполистки в матче за бронзу Игр оказались удачливее россиянок
Читать полностью