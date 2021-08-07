Каноистки Андреева и Ромасенко вышли в финал Олимпиады в двойках

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко квалифицировались в финальный заезд в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Токио.

Российские спортсменки заняли четвертое место в своем заезде. Четыре лучшие команды каждого полуфинального заезда квалифицируются в финал.

31-летняя Ромасенко является четырехкратной чемпионкой Европы. В активе 26-летней Андреевой одна золотая награда соревнований.

Финальный заезд на Олимпиаде в Токио состоится в субботу и начнется в 05:37 мск.

Также в финал вышли российские байдарочники в четверках на дистанции 500 метров. Артем Кузахметов, Максим Спесивцев, Роман Аношкин и Александр Сергеев заняли четвертое место в первом полуфинале. Финальный заезд в этой дисциплине пройдет в субботу и начнется в 06:37 мск.