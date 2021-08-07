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XXXII летние Олимпийские игры

В МОК оценили нарушение австралийскими спортсменами правил "пузыря" ради покупки алкоголя

Согласно правилам, членам команд запрещено во внесоревновательный период покидать деревню

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил, что спортсмены после завершения ими соревнований на Играх обязаны в течение 48 часов вернутся домой. Об этом журналистам рассказал директор МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.

На брифинге рассказали об инциденте с участием австралийских спортсменов, которые покидали Олимпийскую деревню, чтобы купить в близлежащих магазинах алкоголь. Согласно правилам, членам команд запрещено во внесоревновательный период покидать деревню.

"Нам известно об инциденте с австралийскими спортсменами, Австралийский олимпийский комитет на это отреагировал очень быстро, установив их личности, - сказал Маклеод. - Мы при каждой возможности повторяем важность исполнения правил поведения участников Олимпиады. Об этом мы еще раз повторили сегодня во время встречи с шефами миссии".

"Мы еще раз указали на то, что спортсмены после окончания соревнований должны вернуться домой в течение 48 часов. И это то, за чем мы следим", - добавил он.

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XXXII летние Олимпийские игры
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