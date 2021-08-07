Россиянки Андреева и Ромасенко стали восьмыми на Олимпиаде в гребле на каноэ-двойках

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли восьмое место в финале олимпийского турнира по гребле на каноэ-двойках на 500 м.

Россиянки показали результат 2 минуты 4,875 секунды. Золото выиграли китаянки Сюй Шисяо и Сунь Мэня (1.55,495), серебро у украинок Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой (1.57,499). Бронзовыми призерами стали представительницы Канады Лоренс Винсент-Лапуант и Кэти Винсент (1.59,041).

В гребле на каноэ-одиночках на дистанции 1 000 м среди мужчин золото завоевал бразилец Исакияс Кейрос (4.04,408). Серебряным призером стал китаец Лю Хао (4.05,724), бронза у Сергея Тарновского из Молдавии (4.06,609).

В общем медальном зачете лидирует команда Китая (37-27-17), вторыми идут американцы (31-36-32), третьими - японцы (24-11-16). На четвертой строчке располагается сборная Великобритании (18-20-20). Российские спортсмены идут на пятом месте (17-23-22).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.