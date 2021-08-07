Россиянки Андреева и Ромасенко стали восьмыми на Олимпиаде в гребле на каноэ-двойках

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли восьмое место в финале олимпийского турнира по гребле на каноэ-двойках на 500 м.
Россиянки показали результат 2 минуты 4,875 секунды. Золото выиграли китаянки Сюй Шисяо и Сунь Мэня (1.55,495), серебро у украинок Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой (1.57,499). Бронзовыми призерами стали представительницы Канады Лоренс Винсент-Лапуант и Кэти Винсент (1.59,041).
В гребле на каноэ-одиночках на дистанции 1 000 м среди мужчин золото завоевал бразилец Исакияс Кейрос (4.04,408). Серебряным призером стал китаец Лю Хао (4.05,724), бронза у Сергея Тарновского из Молдавии (4.06,609).
В общем медальном зачете лидирует команда Китая (37-27-17), вторыми идут американцы (31-36-32), третьими - японцы (24-11-16). На четвертой строчке располагается сборная Великобритании (18-20-20). Российские спортсмены идут на пятом месте (17-23-22).
Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Китай
|37
|27
|17
|81
|2
|США
|31
|36
|32
|99
|3
|Япония
|24
|11
|16
|51
|4
|Великобритания
|18
|20
|20
|58
|5
|Россия
|17
|23
|22
|62
|6
|Австралия
|17
|6
|21
|44
|7
|Италия
|10
|10
|18
|38
|8
|Германия
|9
|11
|16
|36
|9
|Нидерланды
|9
|10
|12
|31
|10
|Франция
|7
|11
|9
|27
|11
|Новая Зеландия
|7
|6
|6
|19
|12
|Канада
|6
|6
|11
|23
|13
|Южная Корея
|6
|4
|9
|19
|14
|Куба
|6
|3
|4
|13
|15
|Венгрия
|5
|7
|5
|17
|16
|Бразилия
|5
|4
|8
|17
|17
|Польша
|4
|4
|4
|12
|18
|Чехия
|4
|3
|2
|9
|19
|Ямайка
|4
|1
|3
|8
|20
|Испания
|3
|5
|5
|13
|21
|Швейцария
|3
|4
|6
|13
|22
|Кения
|3
|3
|2
|8
|22
|Хорватия
|3
|3
|2
|8
|24
|Бельгия
|3
|1
|1
|5
|24
|Словения
|3
|1
|1
|5
|26
|Швеция
|2
|6
|0
|8
|27
|Грузия
|2
|5
|1
|8
|28
|Тайвань
|2
|4
|6
|12
|29
|Дания
|2
|3
|4
|9
|30
|Иран
|2
|2
|2
|6
|31
|Норвегия
|2
|2
|1
|5
|32
|Сербия
|2
|1
|4
|7
|33
|Уганда
|2
|1
|1
|4
|34
|Эквадор
|2
|1
|0
|3
|35
|Узбекистан
|2
|0
|2
|4
|36
|Греция
|2
|0
|1
|3
|36
|Катар
|2
|0
|1
|3
|38
|Косово
|2
|0
|0
|2
|38
|Багамские острова
|2
|0
|0
|2
|40
|Украина
|1
|4
|10
|15
|41
|Румыния
|1
|3
|0
|4
|41
|Венесуэла
|1
|3
|0
|4
|43
|Гонконг
|1
|2
|2
|5
|43
|Белоруссия
|1
|2
|2
|5
|45
|ЮАР
|1
|2
|0
|3
|45
|Словакия
|1
|2
|0
|3
|47
|Турция
|1
|1
|8
|10
|48
|Австрия
|1
|1
|5
|7
|49
|Индонезия
|1
|1
|3
|5
|50
|Португалия
|1
|1
|2
|4
|50
|Болгария
|1
|1
|2
|4
|52
|Эфиопия
|1
|1
|1
|3
|52
|Филиппины
|1
|1
|1
|3
|54
|Тунис
|1
|1
|0
|2
|55
|Ирландия
|1
|0
|2
|3
|55
|Израиль
|1
|0
|2
|3
|57
|Эстония
|1
|0
|1
|2
|57
|Фиджи
|1
|0
|1
|2
|57
|Латвия
|1
|0
|1
|2
|57
|Таиланд
|1
|0
|1
|2
|61
|Бермудские острова
|1
|0
|0
|1
|61
|Пуэрто-Рико
|1
|0
|0
|1
|61
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|64
|Колумбия
|0
|4
|1
|5
|65
|Доминиканская республика
|0
|3
|1
|4
|66
|Индия
|0
|2
|3
|5
|67
|Армения
|0
|2
|2
|4
|68
|Киргизия
|0
|2
|1
|3
|69
|Монголия
|0
|1
|3
|4
|69
|Азербайджан
|0
|1
|3
|4
|71
|Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|72
|Иордания
|0
|1
|1
|2
|72
|Нигерия
|0
|1
|1
|2
|72
|Аргентина
|0
|1
|1
|2
|75
|Туркмения
|0
|1
|0
|1
|75
|Северная Македония
|0
|1
|0
|1
|75
|Намибия
|0
|1
|0
|1
|75
|Литва
|0
|1
|0
|1
|79
|Казахстан
|0
|0
|7
|7
|80
|Мексика
|0
|0
|4
|4
|80
|Египет
|0
|0
|4
|4
|82
|Финляндия
|0
|0
|2
|2
|83
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|83
|Кот-д'Ивуар
|0
|0
|1
|1
|83
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|83
|Гана
|0
|0
|1
|1
|83
|Сирия
|0
|0
|1
|1
|83
|Буркина-Фасо
|0
|0
|1
|1
|83
|Гренада
|0
|0
|1
|1
|83
|Молдавия
|0
|0
|1
|1