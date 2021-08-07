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XXXII летние Олимпийские игры

Россиянки Андреева и Ромасенко стали восьмыми на Олимпиаде в гребле на каноэ-двойках

Золото выиграли китаянки Сюй Шисяо и Сунь Мэня
Ирина Андреева и Олеся Ромасенко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Ирина Андреева и Олеся Ромасенко
© Станислав Красильников/ТАСС

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко заняли восьмое место в финале олимпийского турнира по гребле на каноэ-двойках на 500 м.

Россиянки показали результат 2 минуты 4,875 секунды. Золото выиграли китаянки Сюй Шисяо и Сунь Мэня (1.55,495), серебро у украинок Людмилы Лузан и Анастасии Четвериковой (1.57,499). Бронзовыми призерами стали представительницы Канады Лоренс Винсент-Лапуант и Кэти Винсент (1.59,041).

В гребле на каноэ-одиночках на дистанции 1 000 м среди мужчин золото завоевал бразилец Исакияс Кейрос (4.04,408). Серебряным призером стал китаец Лю Хао (4.05,724), бронза у Сергея Тарновского из Молдавии (4.06,609).

В общем медальном зачете лидирует команда Китая (37-27-17), вторыми идут американцы (31-36-32), третьими - японцы (24-11-16). На четвертой строчке располагается сборная Великобритании (18-20-20). Российские спортсмены идут на пятом месте (17-23-22).

Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Таблица медалей XXXII летних Олимпийских игр
СтранаЗолотоСереброБронзаСумма
1Китай37271781
2США31363299
3Япония24111651
4Великобритания18202058
5Россия17232262
6Австралия1762144
7Италия10101838
8Германия9111636
9Нидерланды9101231
10Франция711927
11Новая Зеландия76619
12Канада661123
13Южная Корея64919
14Куба63413
15Венгрия57517
16Бразилия54817
17Польша44412
18Чехия4329
19Ямайка4138
20Испания35513
21Швейцария34613
22Кения3328
22Хорватия3328
24Бельгия3115
24Словения3115
26Швеция2608
27Грузия2518
28Тайвань24612
29Дания2349
30Иран2226
31Норвегия2215
32Сербия2147
33Уганда2114
34Эквадор2103
35Узбекистан2024
36Греция2013
36Катар2013
38Косово2002
38Багамские острова2002
40Украина141015
41Румыния1304
41Венесуэла1304
43Гонконг1225
43Белоруссия1225
45ЮАР1203
45Словакия1203
47Турция11810
48Австрия1157
49Индонезия1135
50Португалия1124
50Болгария1124
52Эфиопия1113
52Филиппины1113
54Тунис1102
55Ирландия1023
55Израиль1023
57Эстония1012
57Фиджи1012
57Латвия1012
57Таиланд1012
61Бермудские острова1001
61Пуэрто-Рико1001
61Марокко1001
64Колумбия0415
65Доминиканская республика0314
66Индия0235
67Армения0224
68Киргизия0213
69Монголия0134
69Азербайджан0134
71Сан-Марино0123
72Иордания0112
72Нигерия0112
72Аргентина0112
75Туркмения0101
75Северная Македония0101
75Намибия0101
75Литва0101
79Казахстан0077
80Мексика0044
80Египет0044
82Финляндия0022
83Кувейт0011
83Кот-д'Ивуар0011
83Малайзия0011
83Гана0011
83Сирия0011
83Буркина-Фасо0011
83Гренада0011
83Молдавия0011

 

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