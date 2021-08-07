Евгений Архипов объяснил, почему решил идти на выборы главы Международной федерации каноэ

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Глава Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов идет на выборы президента Международной федерации каноэ (ICF) для того, чтобы все национальные федерации имели равные возможности и полный доступ к правилам, вырабатываемым чиновниками ICF. Об этом Архипов сообщил ТАСС.

Выборный конгресс Международной федерации каноэ пройдет в Риме с 4 по 6 ноября. Кроме Архипова, выдвинутого на выборы от национальной федерации, на пост руководителя Международной федерации каноэ также претендует представитель Германии Томас Конецко, сейчас - первый вице-президент ICF. Главой ICF в настоящее время является испанец Хосе Перурена.

"Если бы я не сделал такой шаг, то Томас был бы один, безальтернативный кандидат. Я считаю, что у него должен быть конкурент. В данном случае, я", - сказал Архипов.

На вопрос, не имеет ли немец изначально больше шансов победить на выборах, Архипов ответил следующее: "Все покажут выборы. Да, Конецко длительное время является вице-президентом, у него есть возможность ездить на соревнования и беседовать с представителями национальных федераций. Но на чьей стороне в итоге будет правда, спортивная в том числе, это будет зависеть от предложенной программы, возможностей, соблюдения принципов справедливого распределения тех же олимпийских лицензий".

"Каноистка из Канады Лоуренс Венсант-Лапуант, ставшая в Токио двукратным призером Олимпиады, попала в Токио по квоте женской байдарки. Так случилось, что правило о возможности перераспределения олимпийских квот почему-то не было доведено до национальных федераций. Мы бы тоже так могли сделать, и тогда бы на Игры поехал наш сильнейший одиночник Кирилл Шамшурин. Но мы этого не смогли сделать, потому что не знали", - продолжил собеседник ТАСС.

Архипов считает, что ICF в данном случае поступила несправедливо, когда не стала информировать все без исключения национальные федерации о правилах по перераспределению квот. "И я иду на выборы не для того, чтобы покрасоваться на них. Хочу донести до мировой спортивной общественности, что правила, которые диктует ICF, должны быть одинаковыми для всех. Пока я такого, к сожалению, не вижу", - заключил президент ВФГБК.

11-кратная чемпионка мира Венсант-Лапуант была отстранена из-за подозрения в нарушении антидопинговых правил и пропустила квалификационный чемпионат мира 2019 года. За три недели до старта турнира она сдала внесоревновательную допинг-пробу, которая показала наличие запрещенного препарата лигандрола. Разбирательство дела завершилось полным оправданием спортсменки, которая доказала членам антидопинговой панели, что запрещенное вещество попало в ее организм по вине ее полового партнера во время секса.