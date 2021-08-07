Россиянки вышли в финал Олимпиады в командных соревнованиях по художественной гимнастике

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Россиянки заняли второе место в квалификации командных соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио и вышли в финал.

Сборную России представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастасия Татарева, Алиса Тищенко и Ангелина Шкатова. Суммарно за два упражнения (с пятью мячами, с тремя обручами и с двумя парами булав) они набрали 89,050 балла. Первое место заняла команда Болгарии (91,800), третьей стала сборная Италии (87,150). В финал вышли восемь лучших команд.

В пятницу Дина и Арина Аверины квалифицировались в финал личного первенства. В сумме за четыре упражнения (обруч, мяч, булавы, лента) Дина Аверина набрала 106,300 балла, Арина Аверина - 106,175 балла.

Финал командных соревнований по художественной гимнастике пройдет в последний день Олимпиады - 8 августа.