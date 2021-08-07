Американка Корда завоевала золото на олимпийском турнире по гольфу

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Американская гольфистка Нелли Корда завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

Второе место заняла японка Моне Инами, третьей стала новозеландка Лидия Ко. Российские спортсмены не принимали участия в турнире.

Соревнования по гольфу вернулись в олимпийскую программу в 2016 году. До этого последний турнир по гольфу среди женщин проводился на Играх в 1900 году.

Сборная США завоевала 33-ю золотую медаль и занимает второе место в медальном зачете. Также на счету американских спортсменов 36 серебряных и 32 бронзовые награды. Китайцы идут на первом месте (37-27-17), третьи - японцы (24-12-16), четвертые - британцы (19-20-20). Российские спортсмены идут на пятой строчке (17-24-22).

Олимпиада завершится 8 августа.