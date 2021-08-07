Поздняков: российские спортсмены не болели ковидом в Олимпийской деревне на Играх в Токио

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены не заражались коронавирусом во время пребывания в Олимпийской деревне на Олимпиаде в Токио. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"За все Игры в российской делегации не было ни одного случая заражения в Олимпийской деревне. Самую главную задачу мы выполнили - дать всем спортсменам выступить в Токио. Это является особым поводом для гордости", - сказал Поздняков.

У пловца Ильи Бородина коронавирус был выявлен до вылета на Олимпийские игры. По прилете в Токио положительный результат на коронавирус показал тест каратистки Анны Чернышевой.