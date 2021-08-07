Матыцин заявил, что не видит тенденций к излишней политизации Олимпийских игр

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Тенденций к излишней политизации Олимпийских игр нет. Такое мнение в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24" высказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Спорт есть спорт, какие-то другие факторы рассматривать как тенденции в мировом спорте или как излишнюю политизацию, я бы не стал, - сказал Матыцин. - Все-таки мы видим, что спортсмены любой страны - это герои, люди, которые большую часть своей жизни посвятили спорту, тяжелейшему труду. Когда они приезжают на Олимпиаду, для них, конечно, очень важно быть в этой атмосфере праздника, тяжелой работы, но в то же время в атмосфере взаимного уважения".

На Олимпиаде в Токио впервые в истории приняла участие спортсменка-трансгендер - новозеландка Лорел Хаббард. Некоторые атлеты перед началом стартов поддерживали движение Black Lives Matter (BLM). Позднее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что преклонение колена в поддержку BLM не нарушает правил проведения Олимпиады в Токио.