Поздняков отказался давать оценку допинг-инциденту с участием бразильской волейболистки

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Давать оценку допинг-инциденту с участием бразильской волейболистки Тандары Кайшеты преждевременно. Об этом журналистам в субботу заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Ранее игрок бразильской команды Кайшета была временно отстранена управлением допинг-контроля Бразилии из-за возможного нарушения антидопинговых правил. Она выступала за национальную команду на Олимпиаде в Токио, в четвертьфинале олимпийского турнира бразильянки обыграли команду России (3-1). Позднее пресс-служба Международной федерации волейбола сообщила, что организация не может наложить санкции на женскую сборную Бразилии из-за отстранения спортсменки.

"Вы прекрасно знаете, что есть правила в таких ситуациях, в соответствии с этими правилами команда Бразилии продолжает участие в турнире, - сказал Поздняков. - Давать оценку, справедливо это или нет, нужно после изучения совокупности факторов. Я могу сказать следующее: я рад, что в нашей команде допинговых случаев нет".

Женская сборная Бразилии встретится с командой США в финале олимпийского турнира по волейболу 8 августа.