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XXXII летние Олимпийские игры

Представитель ОКР останется в Токио до окончания карантина каратистки Чернышевой

Спортсменка находится в специальной гостинице, куда организаторы помещают гостей Игр, у которых по прилете обнаружится коронавирус
Анна Чернышева Пресс-служба Федерации карате Самарской области
Описание
Анна Чернышева
© Пресс-служба Федерации карате Самарской области

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Представитель Олимпийского комитета России (ОКР) останется в Токио, пока не завершится карантин каратистки Анны Чернышевой, заразившейся коронавирусом. Об этом журналистам рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Чернышева была отправлена на карантин сразу после прилета в Токио. Спортсменка находится в специальной гостинице, куда организаторы помещают гостей Игр, у которых по прилете обнаружится коронавирус.

"По прилете в Токио наша спортсменка по карате получила положительный результат теста, она помещена на карантин. Понятно, что это с ней случилось на заключительном сборе - это большая трагедия для спортсменки, мы оказываем ей содействие, - сказал Поздняков. - Здесь в Токио останется наш представитель, пока у спортсменки не закончится карантин. Наш представитель останется здесь, пока последний россиянин не вернется домой".

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Поздняков, Станислав АлексеевичXXXII летние Олимпийские игры
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