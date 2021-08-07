Российский боксер Беспутин проведет 11 сентября в Красноярске бой за титул WBA Gold

ТОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Россиянин Александр Беспутин проведет 11 сентября в Красноярске бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold). Об этом в субботу сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

"11 сентября в городе Красноярске пройдет его бой за титул чемпиона мира по версии WBA Gold. Соперник сейчас определяется, насколько я знаю, в ближайшую неделю будет уже официально объявлен. Саша готовится, проходит свой лагерь в Свердловской области, поэтому подойдет [к бою] в максимальной кондиции", - сказал Щекутьев.

В конце 2019 года Беспутин завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. Позднее допинг-тест Беспутина дал положительный результат. WBA лишила россиянина титула чемпиона мира.

В марте Беспутин впервые вышел на ринг после лишения титула. В 10-раундовом рейтинговом бою, прошедшем в Москве, он победил украинца Виктора Плотникова техническим нокаутом во втором раунде. На его счету 14 побед на профессиональном ринге.