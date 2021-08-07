Турчанка Сюрменели завоевала золото в боксе в весовой категории до 69 кг

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Турчанка Бусеназ Сюрменели победила китаянку Гу Хун и завоевала золотую медаль в боксе в весовой категории до 69 кг на Олимпийских играх в Токио.

Поединок завершился победой турецкой спортсменки единогласным решением судей со счетом 3:0. В весовой категории до 51 кг у женщин золото завоевала представительница Болгарии Стойка Крастева.

У мужчин в весовой категории до 52 кг победу одержал британец Галаль Яфай, до 75 кг - бразилец Эберт Соуза.

Сюрменели 23 года, она является чемпионкой мира (2019), а также бронзовым призером чемпионата Европы (2019).

Сборная Турции завоевала вторую золотую медаль на Играх в Токио и занимает 31-е место в медальном зачете. Также на счету турецких спортсменов две серебряные и восемь бронзовых наград. На первом месте идут китайцы (37-28-17), вторые - американцы (33-36-32). третьи - японцы (24-12-16), четвертые - британцы (19-20-20). Российские спортсмены занимают пятую строчку (17-24-22).

Олимпиада завершится 8 августа.