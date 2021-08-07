Студенческая лига бокса России начнет работу в 2022 году

ТОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Студенческая лига бокса России, которая должна собрать лучших спортсменов из вузов РФ, начнет работу в 2022 году. В настоящее время желание вступить в нее изъявили порядка 20 университетов, сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

"Уже порядка 20 вузов нашей страны изъявили желание принять участие, многие желают вступить, начинают с нами контактировать. В следующем году она (лига) запустится и будет с каждым годом все больше и больше набирать обороты", - сказал Щекутьев, уточнив, что к 2022 году федерация планирует завершить все необходимые процедуры регистрации лиги.

Лигу студенческого бокса, в состав которой войдут лучшие вузы России, учредили в марте 2021 года в Грозном на студенческом чемпионате России. В лиге будут представлены практически все дивизионы, начиная от школьников и заканчивая профессиональными боксерами. Ежегодно планируется проводить финал лиги в виде суперсерии в пяти весовых категориях по правилам профессионального бокса, но с ограничением 5 раундов. Учредители рассчитывают, что в ближайшие 5 лет в нее будет привлечено свыше 70 субъектов России, 120 вузов и свыше 1 500 боксеров.