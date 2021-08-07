Российская велогонщица Войнова не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады в спринте

ИДЗУ /Япония/, 7 августа. /ТАСС/. Российская велогонщица Анастасия Войнова заняла третье место в утешительном заезде в спринте на Олимпийских играх в Токио. Соревнования проходят на велодроме в Идзу (префектура Сидзуока).

В четвертьфинал вышла канадка Лориан Генест, победившая в заезде. Россиянка отстала от нее на 0,095 секунды. В 1/8 финала турнира Войнова уступила немке Лее Софи Фридрих. Дарья Шмелева заняла третье место в четвертом утешительном заезде и не смогла выйти в 1/16 финала турнира.

Ранее Войнова и Шмелева завоевали бронзовые медали в командном спринте. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Войнова и Шмелева завоевали серебряные медали в командном спринте.

Войновой 28 лет, спортсменка четырежды становилась чемпионкой мира, в ее активе также 13 золотых медалей чемпионатов Европы. Шмелевой 26 лет, в ее активе четыре золотые медали чемпионатов мира и 11 золотых наград европейских первенств.

Финал женских соревнований в спринте пройдет в последний день Олимпиады - 8 августа.